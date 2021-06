Na krupský Městský stadion se vrací rugby! V sobotu od 14 hodin na něm změří síly krupští Dragons s mužstvem Mad Squirrels Vrchlabí. „Věříme, že dorazí hodně diváků. Nejsme favoritem, ale většina z nás v covidové pauze makala," slibuje boj v úvodním kole 1. ligy Rugby League jeden z hráčů Krupky Jiří Štábl.

RLC Dragons | Foto: archiv RLC Dragons

Dragons v minulosti slavili dva mistrovské tituly. Poté se jim dařilo o poznání méně, nyní se ale vrací do elitní soutěže. „Chceme být dlouhodobě nedílnou součástí 1. ligy. Osobně si myslím, že bychom několika týmům mohli zavařit naší tvrdou a rychlou hrou. Určitě si chceme připsat pár skalpů. Bude to tvrdé, ale férové. Fňukání patří do jiných sportů," usmívá se Daniel Veselý, útoková spojka a mladý reprezentant.