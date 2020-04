Narodil se sice v české metropoli, vyrůstal ale v nehostinné krajině Krušných hor na drsném Chomutovsku. Talentovaný hokejista Jakub Lauko je tak odmalička zvyklý na tvrdou dřinu. Klidně vezme do ruky sekeru a naštípe dříví na zimu – nebo skolí strom, jak se pochlubil na Instagramu.

Jakub Lauko. | Foto: archiv J. Lauka

„Baví mě to, dělám to už odmala,“ prozradil Deníku dvacetiletý útočník, kterého před dvěma lety draftoval Boston Bruins, na premiéru ve slavné NHL ale stále čeká. V lese nezabíjí nudu. „Je to trošku i jako trénink,“ líčil „dřevorubec“ Lauko.