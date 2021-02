Lucie Schneiderová (oštěp)

Schneiderová neměla povedený začátek sezony. Vynechala spoustu tréninků kvůli škola, potýkala se i se zraněním. Vše ale dobře dopadlo. "Na začátku roku jsem vůbec nedoufala, že bych se jakkoliv umístila na MČR. Ale hodila jsem na republice osobák a dokonce jsem ani neskončila mezi posledními. Za mě to byl skvělý rok se skvělými výsledky," má radost dorostenka, která je ve své kategorii v kraji jednou z nejlepších závodnic. Kromě oštěpu umí správně uchopit i disk a kouli.

Kouč Petr Částek je rovněž spokojený. „Lucka si v minulém roce pořádně mákla. Její sezónu ovlivnily přijímačky na konzervatoř v Praze, také zranění kotníku a samozřejmě covid 19. Sám jsem od této sezony příliš neočekával, ale Lucka se kousla, do tréninků šla naplno, všechny překážky překonala a k mému překvapení se nominovala na MČR v Ostravě, kde konečně překonala magickou hranici 40 metrů v oštěpu. Také se úspěšně zapojila do 2. ligy, kde hostovala za Bílinu."

Jan Kozák (půlka)

Kozák se s covidovou sezonou popral v žákovské kategorii skvěle. Na půlkařské trati (800 metrů) se stal krajským přeborníkem! "Byla to z jeho pohledu výborná sezona, čtyřikrát v ní překonal svůj osobní rekord! Po zlatu na kraji se na MČR v Třinci radoval z postupu do finále, kde obsadil šesté místo v osobním rekordu. Škoda jen, že závodů na dráze bylo málo a že si nemohl vyzkoušet i kratší disciplíny," hodnotí rok 2020 z pohledu Jana Kozáka jeho trenérka Jana Bauckmannová. "Měl jsem vinou zdravotních problémů pomalejší rozjezd, ale kvalifikací do finálového běhu na MČR jsem splnil svůj cíl. Doufám, že v příští sezoně na tento výsledek navážu," přeje si Kozák.

Ema Voráčková (300 metrů + dálka)

Mladší žákyně Ema Voráčková podle své trenérky Pavly Částkové je typem sportovce, který je ochotný naplno pracovat. "Je to dříč, navíc je svědomitá. Trénovat jí je paráda. I přes divnou sezonu na sobě velmi zapracovala. Svědomitě chodila na tréninky, motoricky se hodně posunula." Mladičká atletka má nejradši běh na 300 metrů. Složitý rok zvládla na jedničku. "Myslím, že jsme se všichni posunuli," říká skromně.

Klára Dufková (sprint)

Rok 2020 z pohledu začínající atletky Kláry Dufkové? "Dřina, dřina a znovu dřina. K nastavenému režimu se postavila velmi zodpovědně. Dokonce si troufnu říct, že nejzodpovědněji z celého sprinterského družstva. Svou píli a pevnou vůlí se brzy vypracuje k předním místům," prorokuje Částek žákyni rychlý progres výkonnosti. "Já si sezonu užila. Nebylo to vždy lehké, byly i hodně špatné dny, ale nakonec se dřina vyplatila, protože na konci sezony jsem v Meziboří získala dvakrát zlato. Beru to jako odměnu," shrnula Dufková.

Sabina Záblocká (sprint)

Také další žákyně z Krupky ve svém hodnocení roku 2020 použila několikrát slovo dřina. A i ona věří, že bude za velké úsilí odměněna. "Ráda bych v sprintu něco dokázala. Sport mě baví, věnuji se mu od malička." Pro Záblockou má trenér Částek rovněž slova chvály. "Sabča udělala velký krok. Hlavně ve své hlavě. Vyspěla, uvědomila si, co chce a začala k tréninkům přistupovat zodpovědněji. Když v tom bude pokračovat, bezpochyby dosáhne skvělých výsledků, protože genetiku a talent na rychlost má. Občas je náročné ji trénovat, přesto do družstva většinou přinese dobrou náladu.“

To nejlepší z krajských přeborů 2020 z pohledu AK Krupka (do 10. místa):

Lucie Schneiderová (dorost - oštěp 500g) – 1. místo

Jan Kozák (žactvo – 800m) – 1. místo

Sabina Záblocká (žactvo – 60m) – 8. místo

Eliška Kovaříková (ml. žactvo – dálka) – 3. místo + pětiboj – 10. místo

Tomáš Plaček (ml. žactvo – kriket) – 3. místo + oštěp 500g – 7. místo

Ema Voráčková (ml. žactvo – 300m) – 4. místo

Milada Hrbková (ml. žactvo – 1500m.) – 4. místo

Denis Alinče (ml. žactvo – dálka) – 5. místo

Štafeta Kovaříková + Janichová + Hrbková + Koníčkova (ml. žactvo 4x60m) – 5. místo

Lenka Janichová (elévové – dálka) – 1. místo + 60m – 1. místo

Eliška Volečková (elévové – kriket) – 9. místo