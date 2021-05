Svarog se s Východočechy utkal v této sezoně třikrát. V základní části oba týmy doma vyhrály - Chrudim 3:0, Tepličtí 2:0. První střetnutí play off skončilo lépe pro partu několikanásobného českého mistra, Chrudim zvítězila po boji 2:1. Pokaždé byl k vidění úporný boj, v němž dominovala taktika. A ve středu, kdy se zvedla opona semifinále, často hráči přitvrdili. Například zákroky teplického Claudia a chrudimského Doši volaly po červených kartách.

Druhý zápas bude klíčový. Pokud Chrudim znovu uspěje, bude už jen jednu výhru od postupu do finále. Pokud se podaří zvítězit Teplicím, srovnají stav série na 1:1.

Co před sobotním zápasem řekli trenéři obou mužstev?



Eloy Alonso, Svarog FC Teplice: „V sobotu nás čeká další boj. Po zápase v Chrudimi si i nadále věříme. Opět to bude velmi vyrovnané. Budeme bojovat až do konce. V prvním zápase hrály oba týmy na vynikající úrovni, oba mohly získat vítězství. Po této porážce máme nastavené myšlenky pouze na výhru a vyrovnání stavu série. Očekávám podobný zápas tomu prvnímu. Velmi vyrovnaný a s maximálním nasazením. Rozhodovat budou opět detaily a já věřím, že uděláme krok vpřed k dosažení vítězství.“

Felipe Conde, FK Chrudim: „Důležitý vstup do série jsme zvládli a věřím, že oba týmy teď předvedou uvolněnější futsal. Jsme si vědomi, že v některých otázkách se musíme zlepšit. Očekávám další obtížným a vyrovnaný zápas, chceme předvést dobrý výkon. Víme, že v play off jsou emoce důležitou součástí zápasů, utkání bude tvrdé, ale musí být férové. Rozhodčí je tu od toho, aby zápas ovládal, a věříme, že se tak bude dít. Všichni zúčastnění by se měli soustředit pouze na futsal.“