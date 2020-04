Duchcovský klub má áčko v Krajském přeboru I. třídy, béčko a céčko hraje Okresní přebor I. třídy. Sezona 2019/2019 byla jednou z nejúspěšnějších v historii, která se počítá od roku 1987.

Co se v ní událo? Dvojice Josef Vích - Josef Hanousek získala medailové umístění na Okresních přeborech, Luděk Vích zvítězil na turnaji v Horním Jiřetíně, kde porazil ligové a divizní hráče. A to není vše: Josef Jonáš reprezentuje na celostátních turnajích veteránů. Áčko (Luděk Vích, Lubomír Kövér, Josef Hanousek a Josef Vích) bylo dvě kola před koncem základní části na třetí příčce, družstva béčka a céčka se ve své soutěži pohybovala ve středu tabulky.

Po uzavření tělocvičny ZŠ Antonína Sochora byla veškerá činnost oddílu ukončena. "Nájem budeme řešit až později. Nemohli jsme pochopitelně ani trénovat. Příprava na stolní tenis bez možnosti hrát na stole je velmi problematická. Fyzickou kondici si hlídá každý z hráčů individuálně na základě vlastní potřeby," přibližuje Josef Vích, který je členem výboru, kde je i Jiří Fürst. Lídrem oddílu je od jeho počátků Luděk Vích, který svým sportovním umem patří ke špičce krajských soutěží.

V Duchcově se hraje hlavně pro zábavu, přehnané ambice jdou stranou. V Krajském přeboru I. třídy hrají zkušení hráči i talentovaní junioři, okresní soutěž je na ryze amatérské úrovni.

Radost mají trenéři a funkcionáři z nových členů, kteří jsou průběžně zařazováni do okresních soutěží. "Náš oddíl má v současnosti 18 aktivních hráčů, kteří jsou zařazeni do tří zmiňovaných družstev. Družstvo mládeže jsme museli zrušit z kapacitních důvodů, do sedmi hodin týdně se totiž musí vejít tréninky a mistrovská utkání tří družstev dospělých. Děti se účastní společných tréninků s dospělými," líčí Vích.