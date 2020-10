Sluníčko se usmívalo například na Lucii Svobodovou, která vyhrála kategorii žen 18 – 34 let. Na trati 8 860 metrů totiž překonala vlastní rekord. Čas 35:10 stáhla téměř o dvě minuty – 33:29!

Také mezi muži padl jeden rekord závodu. V kategorii 30 – 39 let ho vytvořil Michal Zbuzek. Časem 32:03 překonal počin Daniela Hýny.

Výsledky:

Přípravka 300 m: Thiebaut Klára – AK Most a Kožíšek Lukáš - AK Duchcov.

Elévové 660 m: Šípková Nela – AK Žatec a Slaměník Arnošt – AK Duchcov.

Mladší žactvo 1490 m: Mikulková Natálie – AK Most a Kačur Dan – ASK Lovosice.

Starší žactvo 1710 m: Bohuslavová Nikola – AK Duchcov a Kalazi Filip – AK Žatec.

Dorost 1710 m : Hrabíková Kateřina – AK Žatec a Nemetz Petr – Most.

Ženy 18-34 8.860 m: Svobodová Lucie – AK Most.

Ženy 35 – 44: Slavíková Eva – Olymp Praha.

Ženy 45 – 54: Fílová Jana BK Běkodo.

Ženy 55 + 3. 420 m: Kořínková Marta

Muži 18 – 29 8.860 m: Růžička Štěpán – Loko Teplice.

Muži 30 – 39 : Zbuzek Michal – Unipetrol.

Muži 40 – 49: Holub Stanislav – Sobědruhy

Muži 50 – 59: Filinger Čeněk – BK FC Kadaň

Muži 60 – 69: Bufka Zdeněk – AC Česká Lípa.

Muži 70 + 3.420 m: Linhart Pavel – BK Reka Křižanov.