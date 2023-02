V Teplicích se během uplynulých let hrálo několik volejbalových zápasů elity, svaz se proto s chutí na Stínadla vrací. Před rokem severočeské město vidělo Final Four mužů, nyní hostí nejlepší pohárovou čtyřku žen.

Ve sředu 16 hodin proti sobě nastoupí PVK Olymp Praha a TJ Ostrava. Pavlína Šimáňová, blokařka Olympu Praha, se do Teplic těší. „Už jsem tam jeden finálový turnaj hrála. Hrálo se mi tam dobře, dosáhly jsme na bronzové medaile, tak doufám, ze letošní rok bude stejně úspěšný. Ale byla bych radši, kdyby byl ještě úspěšnější,“ usmívá se a podotýká, že společně se semifinálovým soupeřem z Ostravy byly Pražanky ve čtvrtfinále brány jako outsider. „Mezi nejlepší čtyři jsme se dokázaly dostat přes velmi těžké soupeřky, které jsou v tabulce extraligy výše (Ostrava je sedmá, Olymp osmý – pozn. autora). I proto to s Ostravou bude zajímavý souboj,“ tvrdí.

Sandra Skřivanová, která je smečařkou ostravského celku, varuje před podceněním Olympu. „Vyřadil Liberec, umí překvapit. Hrají výborný defenzivní volejbal a perou se o každý míč. Troufnu si říct, že to bude skvělý zápas,“ zve fanoušky do hlediště. „Nikdo z našeho týmu Final Four ještě nehrál. Být v Teplicích je proto pro nás senzace.“

FOTO: Teplice uvidí boje o první trofej. Volejbalistky si brousí zuby na pohár

Ve druhém semifinálovém utkání si to o postup do finále rozdají VK UP Olomouc a VK Královo Pole. V nejvyšší soutěži si zatím lépe vedou čtvrté Brňanky, které jsou obhájkyněmi pohárové trofeje, Olomouc je ale v tabulce hned za nimi. „Brnu máme co vracet po minulé sezoně. Těším se na kvalitní a vyhrocený zápas. Celkově ve Final Four není žádný slabý soupeř, vždyť v extralize může každý porazit každého,“ upozorňuje olomoucká nahrávačka Veronika Tinklová.

Brňanky si uvědomují, že jsou mírnými favoritkami. „Někde už padlo, že semifinále s Olomoucí by mohlo být takové malé finále. Ale všechny týmy mají svoji kvalitu. Jestli chceme vyhrát, musíme umět porazit každého!“ burcuje libero Brna Daniela Diginová. Starosti si dělá s počtem fanoušků v teplické hale. „Vzhledem k místu a termínu nebudou mít možnost přijet všichni fanoušci. Doufáme, že dorazí co nejvíce místních a pomohou vytvořit hezkou atmosféru.“

Poražené semifinalistky se o den později setkají v zápase o 3. místo od 15 hodin, pohárové finále pak odstartuje v 18 hodin. Všechny zápasy budou živě přenášeny na platformě volej.TV a utkání o umístění i živě v přímých přenosech na ČT Sport.



Program Final Four Chance Českého poháru žen v Teplicích:

středa 15. února - semifinále

16:00 PVK Olymp Praha – TJ Ostrava

19:00 VK UP Olomouc – VK Královo Pole

čtvrtek 16. února

15:00 utkání o 3. místo

18:00 finále