Projekt European Peace Ride (EPR), v překladu Evropská mírová jízda, je pořad amatérských sportovců, který má navazovat na původní myšlenku Mezinárodního závodu míru. Mezinárodní závod míru, nazývaný též Course de la Paix, byl nejsledovanější amatérskou cyklistickou akcí za železnou oponou. Na svém vrcholu byla dokonce přirovnávána ke slavné Tour de France.

Původní myšlenku pořadatelé malinko posunuli směrem, kterým se snaží propojit Kulturní hlavní města Evropy, ať již ta nadcházející, či ta již proběhlá. European peace ride organizují již od roku 2021, přičemž letošní, tedy již čtvrtý ročník bude probíhat od 13. do 15. září 2024.

První rok, tedy v roce 2021, krátce po koronavirové epidemii, jelo 90 cyklistů z německého Chemnitz do Prahy na Mariánské náměstí. Druhý ročník v roce 2022 startoval 120členný peloton cyklistů v polské Vratislavi, jelo se přes Mladou Boleslav a ročník končil opět v německém Chemnitzu. Třetí ročník, tedy minulý rok, byl odstartován pro 200 cyklistů a cyklistek na hraničním mostě přátelství, mezi SRN a Polskem ve městě Görlitz/Zgorzelec, jelo se opět do Mladé Boleslavi, druhá etapa tohoto ročníku vedla z Mladé Boleslavi, jako etapového místa Závodu míru, do Plzně, jako Evropského hlavního města kultury 2015, a třetí etapa vedoucí z Plzně pak končila opět v německém Chemnitzu.

Letošní ročník má následující plán:

První, hlavní peloton 170 cyklistů a cyklistek z různých evropských zemí, zejména z Německa, Rakouska, Polska a České republiky, se ujme této výzvy a společně jako velký peloton zdolají na trase 1. etapy v pátek 13. září mezi rakouským Bad Ischlem, jako Evropským hlavním městem kultury / Salzkammergut 2024 a českým Lipnem nad Vltavou, na trase 2. etapy vedoucí dne o den později mezi Lipnem nad Vltavou a Plzní, jako Evropským hlavním městem kultury 2015 a v rámci 3. etapy vedoucí dne (15. září) mezi Plzní a německým Chemnitzem, jako Evropským hlavním městem kultury 2025, ca 570 km a nastoupají více než 6500 výškových metrů, přičemž musí být schopni jet průměrnou rychlostí 28 km/h.

Letošním nováčkem je druhý peloton ca 40 cyklistů a cyklistek, který bude vyjíždět 13. září z polského Lwowék Śląski, pojede Libereckým a Ústeckým krajem přes Teplice v Čechách, aby se druhý den před Plzní napojil na hlavní peloton přijíždějící z jihu Čech. V neděli třetí etapu pak pojede z Plzně do Chemnitzu všech ca 205 cyklistů a cyklistek společně.

Poselství mírové myšlenky pak ponesou Polskem, Českou republikou, Rakouskem a Německem.

Dvou předchozích ročníků se zúčastnil Marcus Burghardt a český para-olympionik a mistr světa v časovce, dvojnásobný mistr Evropy a dvojnásobný vítěz celého seriálu Evropského poháru Michal Stark. Letošního ročníku se osobně zúčastní cyklistická legenda Jens Voigt a za ženy s námi pojede Hanka Kupfernagel.

Jedním z cílů projektu je doložit skutečnost, že cyklistika je pohyb pro každého. Projekt European peace ride je inkluzivní a otevřený všem, bez ohledu na pohlaví, náboženství, sexualitu nebo jiné faktory. Projektem se pořadatelé snaží podpořit řešení kulturních a sociálních problémů prostřednictvím cyklistiky a přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Snaží se ukázat veřejnosti, jak funguje radost z jízdy na kole, jaký je její pozitivní dopad na duševní zdraví, a její role při podpoře evropské jednoty prostřednictvím kulturních a sportovních aktivit. Snaží se demonstrovat a také formovat udržitelnou městskou a mimoměstskou mobilitu a podněcovat pozitivní změny v tomto směru.

Více informací naleznete na: www.peace-ride.com a na FB: european_peace_ride

Autor: European Pace Ride