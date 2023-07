Obrovského úspěchu dosáhla na sportovním poli krupská škola Biskupské gymnázium Bohosudov, která je v poslední době nechvalně známá vinou zneužíván studentek bývalým učitelem. Na školním republikovém finále ve florbalu v Jindřichově Hradci podceňovaný krupský gympl získal pod vedením trenérky Terezy Šmídové stříbro, když v boji o zlato doplatil na sporný výrok sudích.

Sporný moment | Video: se svolením Terezy Šmídové

„Je to pro nás opravdu velký úspěch a také odměna pro všechny trenéry, učitele i rodiče, kteří kluky učili a věnovali se jim. Ten úspěch potvrzuje, že máme stovky šikovných dětí, kteří si nezaslouží, aby se na ně dívalo skrz prsty kvůli tomu, co se tu stalo. Ve sportu se nám daří, nejen ve florbalu. Nedávno jsme vyhráli místní sportovní hry, a to celkem suverénně, bodujeme ve všech možných sportovních odvětvích," těší učitelku a koučku Šmídovou.

S florbalem má celou řadu zkušeností, sama ho hrála, později se mu věnovala jako trenérka. „Obrovsky mě naplňuje trénovat. Kvůli rodině jsem přestala, ale zase bych se k tomu vrátila, třeba na klubové úrovni. Sice se na mě dívají muži s despektem, vlastně stejně tak nedůvěřiví byli i moji svěřenci. Každého musím přesvědčovat, že florbal umím a rozumím mu. Když se tak stane, koukají s otevřenou pusou," usmívá se výřečná žena, která si umí rychle získat lidi na svou stranu.

Povedlo se jí to i se školní florbalovou partou, která hladce proplula okresními a krajskými koly. Prvního soupeře poznala až v Karlových Varech, kde se bojovalo o to, kdo se podívá na republikové finále do Jindřichova Hradce. „První vážné soupeře jsme měli ale až v tom finále. Celkem jsme tam sehráli čtyři zápasy. Byli jsme mnohými podceňovaní, ale všichni moji kluci byli výborní, dokázali papírové předpoklady zmuchlat. Máme výhodu, že v týmu je řada florbalistů z Dubí a Teplic, ale je tam i pár kluků, kteří ho nehrají, i když dělají jiné sporty."

Fotbalisté mezi modelkami. Teplice představily nové dresy, na břiše mají stadion

V Jindřichově Hradci ale každý ze zúčastněných celků disponoval hráči, kteří se florbalu věnují na klubové úrovni, Krupští se museli vydat ze všech sil. V souboji o první místo se utkali s Uherským Brodem disponujícím florbalovou školou a celou řadou zkušeností. Severočeši s ním sehráli vyrovnanou partii, už v základní skupině, kde těsně vyhráli, v mnohem důležitějším duelu o zlato tomu však bylo přesně naopak. „Po tom finále jsme cítili nespravedlnost. V poslední minutě nám totiž nebyl uznaný vyrovnávající gól, po kterém by rozhodovaly nájezdy. A na ně si kluci věřili, protože je před tím dokázali zvládnout. Tu branku nám neuznali proto, že soupeř měl kvůli údajnému našemu faulu výhodu. Ale vyžádali jsme si pak video a žádný faul jsme neviděli, rozhodčí bohužel ano," je ve Šmídové křivda i s odstupem několika dnů.

Někteří její svěřenci hořkou prohru oplakali, rychle se ale otřepali a stříbro berou za úspěch. „Já jsem před tím turnajem tipovala, že budeme tak třetí. Kluci mě překvapili. I když neměli žádné zkušenosti s podobným turnajem, tak se bleskově zorientovali a hráli parádně. Jsou to třinácti až patnáctiletí studenti, chovali se po celou dobu turnaje perfektně, nemuseli jsme řešit žádné nepříjemnosti. Bylo vidět, že mají dobré návyky," chválí je trenérka.

Sestava Biskupského gymnázia Bohosudov: Robin Kopecký (nejlepší brankář turnaje) - Vojtěch Frolík, David Frolík, Petr Ševčík, Vítek Blahout, Matyáš Matouš, Jáchym Patzl, Lukáš Nademlejnský, Lukáš Valach, Štěpán Patzl, Marek Hradecký, Jan Hataš, Denis Haňka. Trenéři: Tereza Šmídová, Jakub Wiedner