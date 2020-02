Ve florbalové divizi se hrála další dvě kola.

Derby: Dynamo DDM Teplice - Florbal Teplice (tmavší dresy) | Foto: Deník/František Bílek

O postup do play up bojující Florbal Teplice v dalším divizním kole nejprve porazil Sokolov 12:7, v hale vedoucího béčka Sokola Královské Vinohrady prohrál těsně 6:7. První třetinu Tepličtí prohráli 1:4, poté se ale vybičovali k výbornému výkonu. Rozhodující gól dostali 45 vteřin před koncem. „Jsem hrdý na to co předvedl náš tým v druhé a třetí třetině,“ říkal po utkání hrající trenér Martin Severa, který byl na hřišti, co se týče sběru "kanadských" bodů z florbalistů Teplic nejpilnější.