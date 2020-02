Vrcholem dne měl být zápas Superligy mezi Královskými Vinohrady a mistrem z Vítkovic. Už dopředu ale bylo jasné, že pro Tepličany bude větší událostí městské derby mezi celky Florbal Teplice a DDM Dynamo Teplice. To mělo totiž specifický náboj – Dynamo už vědělo, že z divize sestoupí, jeho soupeř potřeboval pro účast v play up zvítězit.

V první třetině se favorizovaný Florbal nemohl prosadit, až po přestávce mu to do branky Dynama začalo padat. Druhou část vyhrál 5:0, čímž se nasměroval za jednoznačným vítězstvím. Po přestřelce ve třetí třetině Florbal vyhrál 11:5, v play up se utká s Prague Tigers.

„Stejně jako derby na podzim, i tentokrát se hrálo v neuvěřitelné atmosféře. Byl to neuvěřitelný zážitek,“ byl spokojený hrající trenér Florbal Teplice Martin Severa.

Mužem zápasu byl Lukáš Fiala z vítězného týmu, který nastřádal 6 kanadských bodů (4 góly + 2 asistence).

Superligové utkání mezi Královskými Vinohrady a Vítkovicemi bylo pro oba kluby hodně důležité. Ostravský celek si chtěl upevnit druhou příčku, Vinohrady bojují o postup do play off.

Diváci po derby v hale zůstali, i toto střetnutí tak mělo parádní atmosféru.

Stejně jako v teplickém derby se také při superligovém duelu nemohl favorit dlouho prosadit. „Musím přiznat, že jsme se poněkud déle hledali. Kdo ví proč, snad to bylo delší cestou,“ přemítal trenér Vítkovic Pavel Brus. Jeho svěřenci nabyly ve druhé periodě dvoubrankový náskok, Královské Vinohrady už nepříznivé skóre obrátit nedokázaly. „Ve druhé třetině jsme měli několik šancí. Kdybychom je proměnili, mohl být výsledek jiný,“ poukazuje na neproměněné příležitosti kouč Pražanů David Bouša.

Vítkovice, kterým chybělo několik hráčů, svůj náskok postupně navyšovaly až na konečných 10:4 ve svůj prospěch. Vinohradům nepomohla ani hra bez brankáře, naopak při ní inkasovaly. „Ta hra v šesti byla spíš platonická,“ mrzí Boušu. Brus je rád, že jeho tým uspěl i přes počáteční problémy. „Pak už to sneslo nějaké měřítko, ovšem žádný šlágr to nebyl. Pozitivní je, že na to, kolik lidí chybělo, jsme uhráli dobrý výsledek.“