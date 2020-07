O rekordy se postarali Daniel Vejražka (Klášterec, běh na 400 metrů), Hana Pavelková (AK Most, běh na 3000 metrů), Václav Zahrádka (Klášterec, skok o tyči) a Filip Najman (Provodl hod oštěpem).

Vejražka a Pavelková zároveň pronikli do nejlepší české desítky, což se povedlo i překážkáři Spišjakovi z Chomutova, kladivářům Maškovi a Camarovi z AC Ústí a vytrvalkyni Svobodová z Mostu.

Líbily se sprinterské závody, rušno bylo i ve vrhačských sektorech. Zlaté double vybojoal Spišjak, blízko byla i chomutovská Germeková, ale ke třetímu zlatu jí v kouli chyběly tři centimetry.

Za zaznamenání určitě stojí výkon Libora Mašky (AC Ústí), který vyhrál svůj dvanáctý krajský titul. V Bílině ovládl kladivo i hod diskem.

Největším překvapením byla žákyně Veronika Brabcová z AC Ústí, která na trati 400 metrů porazila favorizovanou Nikolu Bisovou (Provod). Navíc ji vzala i krajská žákovský rekord.

Počet krajských titulů - pořadí klubů:

AC Ústí 8, Bílina 7, Klášterec 5, Provod 5, Chomutov 4, Most 2, Počerady 1, Lovosice 1.

Nejlepší výsledky - muži:

100 m Vejražka Klášterec 10,76 w Lecjaks AC Ústí 10,96 w 200 m Spišjak Chomutov 22,42 Majer Provod 22,52 Lecjaks AC Ústí 22,76 400 m Vejražka Klášterec 48,02 RKP Majer Provod 49,90 800 m Janeček Provod 1:55,73 Šmátrala Klášterec 1:56,73 1500 m Drážďanský Most 4:14,01 5000 m Koblížek AC Ústí 15:58,52 110 m př. Lepeška Bílina 15,96 400 m př. Spišjak Chomutov 56,82 výška Posel AC Ústí 1,87 Laube Lovosice 1,87 tyč Zahrádka Klášterec 4,31 RKP Páleník Klášterec 4,21 dálka Páleník Klášterec 6,50 Kořínek Chomutov 6,34 trojskok Strnad Bílina 13,43 Veselý Provod 13,30 koule Bejček AC Ústí 15,23 Maška AC Ústí 14,33 Pap Počerady 14,13 disk Maška AC Ústí 44,56 kladivo Maška AC Ústí 57,28 Camara AC Ústí 56,51 oštěp Najman Provod 58,84 RKP Kaplan Provod 55,36



Nejlepší výsledky - ženy:

100 m Běloubková AC Ústí 12,40 KRžky Nováková Pořerady 12,50 Fajfrová Bílina 12,86 200 m Běloubková AC Ústí 25,51 KRžky Nováková Počerady 25,77 Bisová Provod 25,80 400 m Brabcová AC Ústí 57,85 KRžky Bisová Provod 57,96 Černohorská Provod 59,43 800 m Porubčanová Počerady 2:17,78 Linh Dang Bílina 2:25,41 1500 m Ševčíková Klášterec 4:48,22 3000 m Pavelková Most 10:01,20 RKP Svobodová Most 10:04,25 Helebrantová Počerady 10:41,02 100 m př. Frontzová Bílina 15,00 Řeháková Provod 16,02 400 m př. Šilerová Bílina 66,32 výška Klepetková Lovosice 1,60 Frontzová Bílina 1,57 tyč Francouzová Bílina 2,41 dálka Řeháková Provod 5,20 trojskok Řeháková Provod 11,07 Sabadosh Chomutov 10,99 koule Žitná Bílina 11,70 Germeková Chomutov 11,67 Burešová Chomutov 11,61 disk Germeková Chomutov 34,36 Žitná Bílina 33,01 kladivo Germeková Chomutov 43,91 Němcová Děčín 42,22 oštěp Žitná Bílina 45,21 Zábojníková Litvínov 38,94

Postavení atletů z Krajského přeboru v tabulkách ČR mužů a žen:

11. Vejražka (100 m) 10. Vejražka (200 m) 5. Vejražka (400 m) 15. Janeček (800 m) 8. Spišjak (400 m př.) 13. Veselý (trojskok) 19. Strnad (trojskok) 12. Bejček (koule) 7. Maška (kladivo) 9. Camara (kladivo) 11. Kaplan (oštěp) 19. Najman (oštěp) 13. Brabcová (400 m) 17. Bisová (400 m) 19. Ševčíková (1500 m) 7. Pavelková (3000 m) 8. Svobodová (3000 m) 14. Šilerová (400 m př.) 18. Žitná (koule) 20. Germeková (koule) 19. Germeková (kladivo) 11. Žitná (oštěp)



Ondřej Holl