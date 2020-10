„Bylo to hrozné. V první půli jsme si myslel, že jsem na tréninku. A když jsme pořád drželi balon, tak mi to přišlo, že se jedná o nějaké cvičení,“ říká teplický Rostislav Šebek.

Svarog od první minuty dominoval, na první branku ale čekal až do deváté minuty. „Je těžké se do soupeřovy obrany dostávat, když brání na deseti, patnácti metrech. Ale ona mi Lípa dobrý mančaft. Sice nepřivezla Havrdu a Zapletala, ale i tak to nebylo až tak lehké, jak napovídá výsledek,“ upozorňuje Šebek.

Ironií osudu hrají Teplice s Českou Lípou znovu v pátek, tentokrát půjde o ligové utkání. „To bude daleko těžší. Za Lípu budou hrát už ti dva, navíc u některých našich hráčů může dojít k podcenění. Myslím, že Brazilci, a máme jich hodně, si řeknou, že tohle bylo snadné, tak to podcení,“ říká teplický futsalista upřímně.



Pátý ligový duel sezony (Teplice mají zatím bilanci 4-0-1) odehraje Svarog v pátek od 20 hodin, fanoušci se na tribuny opět nedostanou. Sledovat utkání můžou nanejvýš z okénka přilehlé restaurace, ze kterého už v úterý shlédli pohár tři futsaloví příznivci.

Svarog FC Teplice – FC Démoni Česká Lípa 6:0 (2:0). Branky a nahrávky: 9. Keko (Deco), 18. Tato (Adriano), 23. Keko (Deco), 23. Jezin (Deco), 36. Claudio (pen.), 37. Adriano (Deco). Rozhodčí: Vlašič, Lasch. Delegát Košťál. ŽK: 11. Claudio, 39. Šebek – 13. Bejda, 23. Abrhám, 29. Fichtner.

Svarog: Hůla (Marek) – Deco, Claudio, Paulinho, Tato, Cesar, Jezin, Adriano, Gansukh, Šebek, Baran, Keko.