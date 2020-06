Ústečtí si z prvního zápasu, který se hrál v Krupce, přivezli remízu 2:2. Ta znamenala, že při jakémkoliv nerozhodném výsledku se bude prodlužovat, jinak bere vítěz vše. Domácí vedli už 2:0, navíc neproměnili desetimetrový kop, hosté ale dokázali během pěti minut skóre otočit.

Fantastický zápas před parádní kulisou nakonec dospěl za stavu 3:3 do prodloužení, v něm přidaly oba týmy ve strhujícím tempu po jedné brance. Vítěze tak musely určit až penalty. Na straně hostů sice neproměnil Plos, za domácí ale selhali Guth i Komárek. „Po osmi letech jsme na absolutním vrcholu. Díky i soupeři za nejlepší zápas, co jsem zažil,“ zářil šéf vítězů Tomáš Kordik. „Ztratit vedení 2:0 a nedat dvě penalty, to se trestá. Rozhodla disciplína,“ řekl trenér domácích Dušan Stíbal.

Futsal, Okresní pohár, finále, 2. zápas:

FC NY Tiradores Ústí n. L. – TJ Bouráci Teplice 4:5 PK (1:0, 3:3, -4:4p, 2:3 pen)

Branky a nahrávky: 19. Švanda (M. Seidl), 26. Starý (Komárek), 40. Starý (Dvořák), 52. Dvořák (Bešlija) – 28. Beran (Kodad), 31. Kozák (Mikiska), 33. Kodad, 52. Plos, rozh. pen. Mikiska.

Rozhodčí: Hanzlík, Lutka. ŽK: 1:1. Diváci: 90.

FC NY Tiradores: Skála (Vršínský) – M. Seidl, Guth, Švanda, J. Seidl – Bešlija, Aljukič, Starý, Komárek – D. Dvořák. Připraveni Konschill, Šmejkal, Jakubec.

TJ Bouráci: Kalabza – Bekakis, Kodad, Mikiska, M. Žitný – Hora, Plos – Kozák, Beran. Připraven Kordik.

První zápas: 2:2. Vítěz: TJ Bouráci Teplice