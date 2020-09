Celý příběh Draků začal v roce 2013, kdy parta kamarádů z Teplic a okolí založila Rugby League club Dragons. Do soutěže vlétli s takovou vervou, že si na podzim roku 2016 připsali první titul v nejvyšší české soutěži Rugby League, který hned v následujícím roce bez problémů obhájili.

Kromě toho se z řad hráčů Dragons rekrutovala řada českých reprezentantů. Z těch, kteří v současnosti u týmu aktivně působí, jmenujme Filipa-Daniela Kittla, Jaroslava Bžocha, Tomáše Němečka, Antonína Berka a Daniela Veselého. Poslední dva jmenovaní spolu s Jakubem Czermákem reprezentovali ČR v kategorii U18 i na šampionátu v Touch Rugby v roce 2018 ve Skotsku. V mužstvu aktuálně působí i juniorský reprezentant Vít Studecký. Z jmenovaných opor Dragons vyčnívá Bžoch, bývalý dlouholetý kapitán české reprezentace a také prezident Czech Rugby League.

Kdy začal ústup ze slávy? Odpověď se snaží najít Jiří Štábl, který za Dragons nyní válčí. „Tým se po mezinárodním turnaji v Rotterdamu v roce 2018 velice omladil. Řada zakládajících hráčů postupně z nejrůznějších důvodů s aktivní hrou skončila. Před rokem jsme proto museli sestoupit o patro níže, do 2. divize Rugby League.“

Tepličtí se ale málem vrátili hned zpět. Jenže poslední zápas prohráli, z postupu nic nebylo. „O to větší chuť jsme měli na jaře, chtěli jsme se prát o postup. Jenže veškerou přípravu a snahu o stabilizaci přerušil koronavir. Naštěstí hrajeme sport, který nás dovede zocelit nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto jsme nic nevzdali a každý z nás se individuálně připravoval na zahájení zkrácené sezony,“ líčí Štábl.

Dragons mají za sebou úvodní duel v Letohradu, kde vyhráli s přehledem 54:0, 3. října je čeká venkovní duel s Moravskou Třebovou, poté sehrají dva domácí duely – 17 října a 15. listopadu. „Máme velké ambice, chceme si znovu vybojovat nejvyšší soutěže. Je to pro nás i nový začátek. Přišli jsem o hřiště i o hráče, takže hledáme obojí. Ty dva domácí zápasy budeme pravděpodobně hrát v Křemýži. A nové hráče vítáme s otevřenou náručí,“ zve Jiří Štábl do velké rugbyové rodiny.

„Je to tak, jsme taková velká sportovní rodina. Nové hráče určitě potřebujeme, musí jim být ale více než sedmnáct. Rugby je sport, který nemá v naší zemi na růžích ustláno. Vše si platíme ze svých členských příspěvků a těžko sháníme hřiště k tréninku. Nyní to však vypadá, že co se týče zázemí, blýská se na lepší časy.“

Když má Štábl na závěr popsat rugby league, má jasno. „Je to hlavně férový sport! U nás v republice ho ovládá jen skutečná hrstka lidí. Na hřišti se nic nefilmuje, s rozhodčím se nediskutuje. Platí tady především fér jednání; jakékoliv fauly mohou vést ke zranění, proto se hraje tvrdě, ale čestně. Po zápase si všichni podají ruku a jdou spolu na pivo.“

Zájemci o tréninky s Draky můžou zástupce klubu kontaktovat na facebooku i instagramu.