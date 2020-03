V sobotu se hrálo v teplické sportovní hale. Na Stínadlech byly Teplice od začátku lepším týmem, navíc je parádním zákroky držel Topš. Po deseti minutách vedly 3:0, na začátku druhé periody to bylo už 5:0. Domácí tým nakonec vyhrál 11:4, Martin Pechatý dosáhl na hattrick.

„Dokázali jsme si, že do play up patříme,“ radoval se z prodloužení série hrající trenér Florbalu Martin Severa.

V neděli se série stěhovala do krupské sportovní haly, kde teplický klub hrál většinu svých domácích duelů.

Pražané věděli, že si nesmí dovolit prospat první třetinu, jako se jim to stalo v sobotu. Ve třetí minutě svítil na ukazateli skóre výsledek 0:2. Tigers totiž do zápasu vstoupili zcela jinak, než tomu bylo den před tím. Po první třetině se šlo do kabin za stavu 4:1, domácí ale flintu do žita nehodili a fanouškům nabídli dramatickou podívanou až do konce. Za stavu 6:7 se jim dokonce podařilo vyrovnat, ale sudí gól neuznali.

„Škoda, že zápas nedospěl do prodloužení, slušelo by mu. Rozhodčí zkrátka na naše vyrovnání měli jiný názor,“ mrzelo Martina Severu.

Za celou sezonu ale Teplické pochválil. „Byla dobrá. Máme za sebou kus práce. Série s Tigers měla grády. Jen škoda, že takových zápasů za sezonu odehrajeme minimum. Rád bych poděkoval našim fanouškům za podporu.“