Takový závěr, jaký se odehrával v pátek večer v brněnské hale na Vodově ulici, snese přísná měřítka sportovního hororu. Posuďte sami.

Do konce utkání chybí 10 vteřin, domácímu celku se naskytla parádní příležitost rozhodnout. Tepličtí totiž metr od pokutového území faulovali a nabídli tak Helasu slibnou standardní situaci.

Míč si postavili David Cupák a Zbyněk Špička. Prvně jmenovaný byl do té doby hrdinou duelu, dal totiž Teplicím dvě branky. Jednu parádní střelou ze standardky, druhou z penalty.

Oba se domlouvají, jak se standardkou naloží, David ukazuje spoluhráčům, že se mají ještě přeskupit. Dá se očekávat nástřel, nebo přímá střela na branku gólmana Casassa.



Z lavičky na hráče obou týmů pořvávají oba trenéři, aby udělili nezbytné taktické pokyny.



Casassa si diriguje zeď, nakonec bude pouze dvoučlenná, Alemao se od ní odpojuje, aby hlídal dvojici protivníků, kteří hlídkují na zadní tyči.

Brněnský brankář Klímek si nervozitou přetahuje dres přes hlavu, pak ho zase stahuje. Stojí hodně daleko od své svatyně.

Rozhodčí Markovský s Klečackým ještě posouvají zeď Severočechů, aby stála v předpisové vzdálenosti.



Guti zůstává ve zdi sám, Salla couvá, aby se postavil vedle pravé tyče Casassovy branky. Na hřišti je z hráčů Svarogu ještě Deco, jeden z nejlepších ligových asistentů.



Špička se zvolna rozbíhá, ale míč přeběhne. Cupák mu ho pravačkou přihrává, brněnský signál je ale pomalý a až příliš čitelný.



Zpracování Zbyňka Špičky má řadu pih na kráse, Salla jeho nahrávku zblokoval, míč se dostal na sálovku zkušeného Deca.



Teplický šikula si všímá, že Klímek nemá dobré postavení, a míč druhým dotekem pravačkou posílá směrem na branku Helasu. Podobně dal na konci února gól Chrudimi.



Tentokrát balon pouze pleskne o levou tyčku brněnské svatyně a než se stačí Klímek zorientovat, už se na něj řítí Gutti, jehož stíhá nadbytečnými kilogramy oplývající David Cupák.



Gutti střílí, gólman Jihomoravanů jeho pokus tlumí, ale míč mu zůstává pod nohama. Brazilský univerzál se ho zmocní a jako štírek se prosmýkne kolem zkoprnělého Klímka. V skórování mu nezabrání ani Špičkův skluz.



Nešťastný Klímek se chytá za hlavu, Cupák v předklonu zpytuje svědomí, Špička se snaží vymotat ze sítě. Na druhé straně propuká nelíčená radost hráčů Teplic. Takový závěr nečekali snad ani oni sami.



Oba sudí se na sebe dívají, nejistí jsou i hráči, ale arbitři nevídané zápletky zápas oficiálně končí.



Brněnská tragédie se vším všudy, vždyť svého soupeře měl Helas téměř na lopatě. Teplice se ale nepoložily a díky nezměrné bojovnosti skóre při power play skóre srovnaly, dvakrát se prosadil Salla.



Druhé utkání skončilo stejným výsledkem jako první zápas. 3:2 pro Teplice.



V úterý okolo půl desáté se může Svarog v chomutovské hale radovat z postupu do semifinále.



Helas Brno – Svarog FC Teplice 2:3 (0:0)

Branky a asistence: 24. D.Cupák, 29. D.Cupák (pen.) – 35. Salla, 38. Salla, 40. Guti.

David Cupák (Helas Brno): Zápas se mi hodnotí velmi těžce. Sahali jsme po prvním bodu v sérii, vedli jsme v utkání 2:0. Bohužel jsme prohráli 2:3, navíc způsobem, kterým můžeme prohrát jen my. Týmu nemám vůbec co vytknout, skvělé zachytal brankář Klímek, který nás celý zápas držel. Kdyby jsme za stavu 2:0 proměnili šanci Lidmilou, nebo se ujala moje střela na prázdnou bránu, tak si myslí, že bychom vedení už nepustili. Na druhou stranu musíme přiznat, že soupeř byl futsalovější a vytvořil si velké množství šancí. V úterý do Chomutova pojedeme odvrátit vyřazení.



Jiří Baran (Svarog FC Teplice): Cítím strašnou úlevu, že jsme zápas zvládli. Ze hry jsme měli rozhodne více, ale Brno dobře bránilo a jejich gólman chytil neskutečné věci. Jsem rád, že se nám se štěstím podařilo otočit. S největší pravděpodobností již nebudeme muset zase do Brna. Gratuluji

Brnu k předvedenému výkonu, takovéto zápasy však musíme zvládat z naší strany lépe.