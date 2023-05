Boj o každý míč nebo doskok, bouřící hala v Maroldově ulici v Děčíně, kde se prolínaly bílé děčínské a žluté opavské barvy. A nakonec první triumf hostujících Slezanů, kteří urvali úvodní finále 80:76.

Děčín - Opava, KNBL finále, 1. zápas | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Po dlouhých dvaceti letech se do finále basketbalové ligy nedostal český multišampion Nymburk, kterého v semifinále zastavila právě Opava. Děčínští zase rozehráli boj o velmi ceněný double, jelikož letos už ovládli Český pohár.

V samotném utkání měla v první půli navrch Opava, která si do šaten odnesla šestibodový náskok. Děčín ale vstoupil do třetí čtvrtiny s pro něj tak typickou energií i agresivní obranou, hostům dovolil jen 13 bodů, což byl oproti 41 v první půli diametrální rozdíl, a do poslední desetiminutovky si nesl náskok 58:54. Ani osmibodové vedení v průběhu závěrečné pasáže ale nakonec Válečníkům nestačilo. Opavští tři minuty před koncem překlopili skóre na svou stranu, a od té doby už Děčín zpět do vedení nepustili.

Favoritem finále je Opava, říká děčínský kouč Grepl. Přiznal ale, že není tipér

"Je to nepříjemné, o tom žádná. Zápas jsme měli dobře rozehraný ve 3. a 4. čtvrtině, ale nedotáhli jsme do konce naše šance. Pak jsme udělali chyby, kdy jsme celý zápas drželi střelce nejdůležitější střelce Opavy mimo jejich komfortní zónu, ale v nejdůležitějších chvílích odstoupíme od Jurečky a Šiřiny, kteří nás potrestají trojkami. Hráčům ale nemohu nic vytknout, zápas odmakali na 100%, ale trošičku nám dnes přeci jen chybělo," hodnotil zápas trenér Děčína Tomáš Grepl.

Toho sice domácí porážka mrzela, přesto vidí šance nadále vyrovnané. "Brno i Nymburk dokázaly v Opavě vyhrát, my tam pojedeme s tím, že se budeme opět 40 minut rvát, a rozhodně nebudeme nic vzdávat, protože výkony podáváme kvalitní." dodal.

GLOSA: Díky Děčíne, díky Opavo! Aneb když basketbalové finále zase táhne

Děčín střelecky táhli Walton (28) s Nicholsem (21), jimž sekundoval ještě Tomáš Pomikálek (13). Tým Petra Czudka měl své střelecké portfolio podstatně širší, což viděl Grepl jako další z klíčů k protivníkově úspěchu. "Myslím, že to byla trochu taktika Opavy, která nechala dva, tři naše střelce dnes bodovat, ale u hostů se trefovalo více hráčů. Musíme najít další borce, kteří také přispějí do našeho útočného mlýna, aby to nebylo jen na Waltonovi s Nicholsem."

Severočeši tak v sérii hrané pouze na tři vítězství prohrávají 0:1, už v neděli je čeká 442 kilometrů dlouhá cesta do Opavy. V neděli je start už v 17.10, do Děčína se finále znovu vrátí v úterý opět od 18.30. Zda to bude naposledy může hodně napovědět už duel ve Slezsku.

Basketbal, Kooperativa NBL, finále, 1. zápas:

BK ARMEX Děčín - BK Opava 76:80 (21:24, 35:41, 58:54)

Děčín: Walton 28, Nichols 21, Pomikálek 13, Svoboda a Kroutil 5, Josipovič 4, Bruner, Macháč, Jansa a Mach 0, Rozsypal.

Opava: Šiřina 20, Kouřil 13, Gniadek 10, Švandrlík 8, Farský a Mokráň 7, Slavík 5, Carl 4, Zbránek a Jurečka 3, Kavan a Mička.

Trojky: 30/10 - 34/9. TH: 23/13 - 29/23. Doskoky: 37 - 37. Diváci: 1 200 (vyprodáno).

Stav série: 0:1.