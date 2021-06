„Když nenastane žádný zvrat, čili pokud vydrží tým, nebo ho dokonce rozšíříme o některé hráče, tak máme na to pomýšlet na nejvyšší příčky. Určitě budeme soupeřem pro všechny,“ ubezpečuje zkušený krupský hráč Jaroslav Bžoch.

Místo haky mají bojový pokřik

Rugby (přesněji Rugby Union) je na světě známé i díky tanci haka, kterým se snaží své soupeře zastrašit hráči Nového Zéladnu (All Blacks). I hráči Krupky mají svůj rituál - bojový pokřik, který je pro ně motivací. „Říkáme si ho v kroužku. Není to nic extra sprostého. Až na to, kam soupeře posíláme," usmívá se Jaroslav Bžoch. Myslím, že to také stojí za to, i když to haka není. Tu by nikdo brát Novému Zélandu neměl, patří to k jeho kultuře," tvrdí jedna z opor Dragons.

Před početnou návštěvou Dragons od začátku dominovali, mužstvo z Krkonoš nemělo šanci. „Byli jsme nervózní a i značně namotivovaní ukázat, že na ligu máme. Pauza nám pomohla dát dohromady tým, postavili jsme ho na základech toho celku, který vyhrával tituly. Rozhodující byla ta naše motivace. Hned na začátku jsme skórovali, to nám dodalo sebevědomí. Vrchlabí jsme nepouštěli na naší try-line, udělali jsem málo chyb,“ vypíchl Bžoch, co bylo důležité pro překvapivý triumf.

Stmelený mančaft šlapal jako době namazaný stroj, skórovat se podařilo sedmi hráčům. Bodově nejvíc zářil Daniel Veselý. „On je malý vzrůstem, ale dvakrát skóroval, povedly se mu i všechny kopy. Máme ale vyrovnaný tým, o tom svědčí i to, kolik hráčů skórovalo. Jsme moc rádi, že se nám povedlo si dokázat, že na to máme,“ říkal Jaroslav Bžoch po zápase.

Střetnutí se hrálo na trávníku Městského stadionu Krupka, který nejvíc využívají fotbalisté. To, že se na něm bude hrát zápas Rugby League, se jim prý příliš nelíbilo. „Nevím proč. My se k hřišti chováme dobře, ani jsme nestavěli háčko, nelajnovali jsme ho, což byla pro nás komplikace, protože jsme neviděli try-line. Přesto se od fotbalu zvedla velká vlna nevole. Zklamalo mě to. My bohužel nemáme svůj domov, stará hřiště u nádraží už není hratelné. Jsme proto moc rádi, že nám Tomáš Syryčanský ze Sport Krupka vyšel vstříc,“ poděkoval jménem Dragons Bžoch za azyl.

RLC Dragons Krupka – Mad Squirrels Vrchlabí 36:0 (22:0). Body: Veselý 16, Berk, Berk, Bžoch, Kittl, Buben, Štábl – všichni 4.