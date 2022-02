Trenér Miroslav Valter si po porážkách od Postoloprt (3:4) a Žatce B (3:8) vůbec nebral servítky. „Z naší strany to byla tentokrát strašná tragédie. V prvním zápase byl celý tým ještě duchem v posteli. Dostali jsme dva rychlé góly a trvalo nám další dvě třetiny, než jsme se zmohli k efektivnější reakci. Ačkoliv jsme věděli, co chceme s Postoloprty hrát a co nám ostatně přineslo z předchozích utkání s nimi plný bodový zisk, nedokázali jsme toto proměnit v činy. Zápas s Žatcem rozhodla druhá třetina. V první hrací části jsme předváděli celkem vyrovnanou hru, na kterou jsme ale absolutně nedokázali navázat. Čtyři celkem rychlé góly nás položily a každý z nás už se nejspíš viděl doma."