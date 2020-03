Na Mistrovství České republiky žactva, dorostu a juniorů ve skocích na lyžích a závodě sdruženém v Harrachově Ústecký kraj úspěšně reprezentovali mladí závodníci z podkrušnohorského Lyžařského klubu Osek. Ve velmi obtížných povětrnostních podmínkách prokázali, že patří do úzké žákovské špičky ve svých věkových kategoriích. Nejvíce se radoval Jiří Černý, který se stal mistrem republiky v kategorii jedenáctiletých a dvanáctiletých.

Vítězný skok Jiřího Černého | Foto: archiv klubu

Závody o tituly mistrů proběhly ve třech dnech na dvou místech. Nejprve ve skokanském areálu malých můstků na Kamlu proběhl mistrovský závod na můstku K 18 v kategoriích žáků a žaček 9-10 let a žaček 11-12 let. Jan Černý (2011) obsadil 5. místo. Druhý den proběhl závod v areálu ASH na větších můstcích K40 a K70. V kategorii 11-12 let startovali Jiří Černý (2008) a Matěj Skoupý (2009) na můstku K 40m. Jiří Černý se stal mistrem republiky s velkou převahou. Za zmínku určitě stojí, že se jedná o jeho již čtvrtý titul mistra České republiky ve skocích na lyžích! Matěj Skoupý se umístil na sedmém místě.