Zástupci děčínského klubu, kterému velí duo Petr Rouček – Jan Mareš, se rozhodně neztratilo. Děčín získal 18 medailových umístění a ve finále k tomu přidal 3 poháry. „Mezi naše neúspěšnější plavce patřili Petr Šolín a Barbora Silná. Oba jsou ročníky narození 2010. Dále pak Simona Poláková a Vojta Polák, ročníky 2011. Za ročník 2009 to byla Anežka Žáčková a Alžběta Blažková, Nina Červinková pak ročník 2008. Velkým talentem, který zazářil v nejmladší kategorii, byl Tomáš Čermák, syn naší trenérky, který vybojoval medaili mezi o rok starší konkurencí,“ pochvaloval své svěřenci Jan Mareš.

V Děčíně se sešlo 190 závodníku z celého kraje ve věku od 10 do 14 let. V 50 metrovém bazénu bojovalo celkem 15 plaveckých klubů. Všichni závodníci startovali ve čtyřech disciplínách - mladší 5 0m volný způsob, znak, prsa a motýlek, starší pak 50 m motýlek, 100 m volným způsobem, 100 m znak, 100 m prsa. Nejlepších osm postupovalo do celkového finále, kde se nejmladší střetli na trati 100 m volným způsobem a starší na královské trati 200 m polohově.

„Perfektní reprezentace na krajské úrovni. Parádní závod za skvělého počasí. Doufáme, že se akce na venkovním bazénu zopakuje, protože to opravdu stálo za to,“ dodal Jan Mareš.

Poděkování patří všem pomocníkům, organizátorům akce Petrovi Roučkovi a Honzovi Marešovi a také děčínskému Aquaparku Děčín.

