Do teplických lázní jezdí Rada tuze rád. V minulosti se do nich coby kouč třikrát vracel, poslední dva zápasy pak s Jabloncem ve známém prostředí vyhrál vždy 2:1, pokaždé díky gólu v poslední minutě.

Tentokrát to měli jeho svěřenci na Stínadlech mnohem lehčí, domácí tým rozebrali už během prvního poločasu.

"Skláři" nastoupili s téměř kompletně nově složenou obranou, lodivod Radim Kučera poslal do hry Droehnleho, Mazucha i Gabriela, čili všechny defenzivní nováčky. Jejich nesehranost se na hře domácích podepsala.

Hned na začátku utkání ale měli Tepličtí dva dobré náznaky šance. Nejprve Žitný těsně minul Hanušovu branku, poté na centrovaný míč ve skluzu nedosáhl Řezníček.

A pak už hráli jen hosté, "žlutomodří" zaostávali především v pohybu, chyběla jim i patřičná kreativita.



První trhlinu utrpěla teplická obrana ve 22. minutě, když se přesně trefil Považanec. O dvanáct minut později už Jablonec vedl o dvě branky, Jovovićovi se vyplatila důslednost a Grigarem vyražený míč poslal bez problémů do sítě.



Šest minut před pauzou vyrobil obrovskou minelu v rozehrávce Žitný, Kratochvíl za nečekanou nabídku poděkoval třetím gólem.



Kučera o přestávce třikrát střídal, kdo ale očekával změnu v obrazu hry, hrubě se mýlil. Deset minut po přestávce dal Teplicím delší KO jejich bývalý hráč Jan Krob brankou, která byla také z kategorie laciných.

Definitivní tečku za z pohledu "glassboys" udělal dvě minuty před koncem Hrubý, rovněž bývalý fotbalista Teplic.

Hořký debut prožil teplický stoper Ondřej Mazuch. „Chtěli jsme do jara vstoupit líp než takovým debaklem… Rychle jsme vypadali ze hry, ty góly jsme si dali sami. Musíme se z toho ponaučit.“

Radovat se naopak mohl Jan Krob, který prokázal respekt a gól do sítě svého bývalého klubu neslavil. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas a boj na těžkém terénu. Sedlo nám to se vším všudy. Pak už mi bylo Teplic trochu líto,“ svěřil se jablonecký obránce.





FK Teplice - FK Jablonec 0:5 (0:3)

Branky: 22. Považanec, 34. Jovovič, 39. Kratochvíl, 56. Krob, 88. R. Hrubý. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Poživil - Adam (video). ŽK: Gabriel - Kratochvíl. Bez diváků.

Teplice: Grigar - Gabriel, Mazuch, Droehnle (69. Vondrášek) - Černý, Mareček (46. Jukl), T. Kučera, Žitný (69. Macej), Radosta (46. Moulis) - Vukadinovič (46. Mareš), Řezníček. Trenér: R. Kučera.

Jablonec: Hanuš - Holík, Štěpánek, Zelený, Krob (84. Haitl) - Hübschman - Jovovič (71. Pleštil), Považanec, Kratochvíl (79. R. Hrubý), Pilař (83. Podaný) - Doležal. Trenér: Rada.