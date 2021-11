FOTO: Šlágr kola skončil na Stínadlech smírem, blíž k výhře ale byla Plzeň

Šlágr dvou aspirantů na titul skončil v Teplicích smírem. Plzeň, která se probojovala do základní skupiny Ligy mistrů, nedokázala Svarog přetlačit, přestože domácí se museli vypořádat se ztrátou několika hráčů. Díky výborné defenzivě a brankáři Hůlovi Severočeši vybojovali remízu 3:3 a v tabulce jsou nadále bez jediné porážky první. „Byl to hodně těžký zápas. Ceníme si bodu, protože soupeř byl velmi dobrý, my navíc přišli během utkání o tři hráče," říkal po utkání Felipinho.

Teplický Svarog se v nejvyšší futsalové soutěži rozešel s Plzní nerozhodně 3:3. | Foto: Deník/František Bílek

Plzenští v Teplicích ukázali svou extratřídu. Seidler otevřel skóre a Vnuk pak nastřelil tyč. Domácí tým se oklepal a Felepihem po hezké kombinaci snížil. Interobal na Stínadlech spálil celou řadu šancí, naopak Svarog ty své, kterých neměl příliš, dokázal využívat. Ve druhé polovině první půle se strhla gólová přestřelka, Tepličtí z ní vyšli lépe. „To s námi měla Plzeň velké problémy," ocenil výkon svých svěřenců asistent hlavního kouče Guimaraese Tomáš Künzl. Mužstvo, které bylo v pátek v poli složené pouze ze zahraničních hráčů, Čechům dělal čest pouze brankář Hůla, ale postihla malá tragédie v podobě tří zranění. Na způsobu boje se oslabení po změně stran zákonitě muselo podepsat. „Docházely nám síly. Snažili jsme se to hrát na dlouhé balony, na brejky. A pozorně bránit," popsal Felepinho. Tutovky už si Teplice nevytvářely, naopak Plzeň je i nadále zahazovala. „My hráli s gólmanem takovou power play. Bylo to jen o tom, jestli uděláme nějakou chybu při této riskatní hře, nebo se nám podaří vyrovnat a případně zápas otočit. Je škoda, že po vyrovnání se nám nepodařilo přidat vítěznou branku," posteskl si plzeňský Dušan Künster. „Celkově to bylo vyrovnané utkání, remíza je zasloužená. Jen škoda těch zranění, máme před sebou náročný program," mrzelo Künzla. Svarog FC Teplice - SK Interobal Plzeň 3:3 (3:2). Branky a asistence: 13. Felipinho, 15. Varela, 20. William (Diece) – 4. Seidler (Kozár), 17. Seidler (Vnuk), 34. Rešetár (Vahala). Rozhodčí: Chládek, Lasch – Melničuk. ŽK: 2:1. Diváci: 200.