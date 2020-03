V hale Na Stínadlech se hrál před slabou návštěvou velmi dobrý futsal. V první půli to byla zprvu opatrná hra, po obrátce gradovala. Hosté měli navrch, ale Svarog ukázal velkou bojovnost.

Sparta bere v boji o druhou příčku plichtu jako ztrátu. "Z naší strany to nebyl ideální zápas. Věřili jsme minimálně v zisk bodu, i když se nám nedařilo. Mělo to parametry play off, jezdilo se po zadku," okomentoval čtvrteční duel Michal Seidler ze Sparty.

"Byl to super zápas. Remíza je dobrá, se Spartou jsme v minulosti spíše prohrávali," byl s dělbou bodů spokojený teplický Rodrigo Taverna.



Svarog FC Teplice - AC Sparta Praha 4:4 (1:1)

Branky a nahrávky: 17. Černý (Djaelson), 27. Černý (Litvinov), 30. Černý (Taverna), 32. Cesar (Claudinho) – 15. Amadeu, 27. Kocič (Novak), 28. Seidler (Novak), 35. Kocič.