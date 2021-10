Severočeské futsalové derby mezi teplickým Svarogem a ústeckým Rapidem dopadlo podle předpokladů. Jasné vítězství 8:2 zapsaly Teplice a nadále jsou na čele nejvyšší futsalové soutěže.

Svarog Teplice - Rapid Ústí, 1. FUTSAL liga 2021/2022. | Foto: Svarog Teplice

„Jediným pozitivem jsou tři body. Náš výkon, hlavně v prvním poločase, nebyl vůbec dobrý a příště by se nám to mohlo vymstít. Velkou kaňkou na je také zranění Dalibora Slepčíka. Všichni doufáme, že bude v pořádku a co nejdříve se k nám připojím,“ řekl Michal Hůla, brankář Svarogu.