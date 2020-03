Zápas začal tyčkou Claudinha, poté Šebek netrefil prázdnou bránu. V 15. minutě se už ale dočkal a otevřel skóre. Ve druhé půli brankovou konstrukci Liberce orazítkoval i Alemao, pak už byli ale domácí aktivní a místy Tepličany přehrávali.

Po půlhodině hry Svarog během dvou minut rozhodl o tom, že si odveze zpod Ještědu body. Nejprve se po hezké kombinaci prosadil opět Šebek, poté zúročil přihrávku Černého César. Kapitán Černý završil skóre na konečných 4:0 pro Teplice při power play Liberce.

Ohlasy:

Aleš Benek, hrající trenér FTZS Liberec: Zápas jsme sice nezvládli výsledkově, ale ze zápasu mám dobrý pocit. Věděli jsme, že individuální kvalita je na straně Teplic a zápas bude o naší poctivé práci v obraně. Musím říct, že naše defenzivní činnost byla takřka bezchybná. Teplice měly optický tlak a v některých chvílích při nás stálo i štěstí, když Teplice několikrát trefily tyč nebo břevno, ale i my jsme měli dostatek možností ke vstřelení branky. Jsem rád, že naše forma je vzestupná a dokážeme naše výkony z posledních týdnů opakovat. Prostor dostali mladí hráči v čele s brankářem Plechatým, který podal velmi dobrý výkon. Nikdo z juniorů nezklamal. Teplicím k vítězství gratuluji. Teď už se všichni těšíme na naše krajské derby s Českou Lípou.

Rostislav Šebek, hráč Svarog FC: Jsme rádi za to, jak jsme ten zápas zvládli. Liberec musím pochválit, protože hrál hodně dobře jak směrem dozadu, tak i dopředu. My hráli ale taky velmi dobře a šance, které jsme si vytvořili, jsme i proměnili. Zafungovala nám česká čtyřka a doufám, že dostaneme šanci i v dalších zápasech, abychom to potvrdili.



Ve čtvrtek od 19.15 hraje Svarog doma šlágr proti Spartě.



FTZS Liberec – Svarog FC Teplice 0:4 (0:1). Branky a nahrávky: 15. Šebek (Černý, Baran), 31. Šebek, 33. César (Černý), 40. Černý (Hůla). Rozhodčí: Řeháček, Milner. Diváci: 130. Teplice: Hůla (Diegao) – Tato, Claudinho, Černý (K), Baran, Litvinov, César, Alemao, Kunzl, Djaelson, Šebek, Taverna, Žolcer.