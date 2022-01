„Zápas hodnotím kladně. Splnilo se, co po nás chtěl trenér. To, co trénujeme, nám vycházelo. Po náročném tréninkovém týdnu přišla odměna v podobě patnácti branek. Myslím si, že nový rok začal úspěšně. Každopádně to důležité přijde v březnu, kdy začne play off," uvědomuje si Tomáš Abrham, teplický futsalista, který se na demolici Dynama podílel třemi góly a jednou přihrávkou.