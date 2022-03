„Jsme moc rádi, že jsme to i potřetí zvládli. Začátek zápasu nám vůbec nevyšel, prohrávali jsme po hloupé chybě. Poté jsme sice dokázali vyrovnat, ale pak na nás padla deka, nemohli jsme se dostat do hry. Naštěstí nám to tam ještě do poločasu začalo padat a zápas jsme dotáhli do vítězného konce,” těšilo Tomáš Künzla, asistenta hlavního kouče Guimaraese.