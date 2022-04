Brankové konstrukce zněly na obou stranách hřiště, šancí bylo k vidění opět spoustu. Teplice po obrátce srovnaly Williamem, ale hosté si vzali rychle vedení zpět. William opět srovna a protože další příležitosti ke skórování zůstaly nevyužity, šlo se do prodloužení.

V první pětiminutovce gól nepadl, hned po změně stran se ale prosadil Adriano, když vyhnal z branky plzeňského Vahaly všechny pavouky. Felipinho pak ještě dokonal skvělé teplické dílo, která znamená, že Svarog má v semifinále mečbol.

„Asi nejdůležitější bylo to, že jsme udrželi koncentraci celých 50 minut. Neodradilo nás ani to, že jsme v zápase dvakrát prohrávali. Důležitý bylo, že jsme to vždy dokázali dotáhnout. V prodloužení jsme konečně i proměnili hned první šanci, kterou jsme měli. Teď si připisujeme druhý bod v sérii a v pátek to pojedeme do Plzně ukončit," věří v brzký konec semifinálové série brankář a hrdina Teplic Michal Hůla.

„Ve chvílích, kdy se utkání lámalo, jsme bohužel nedokázali soupeři odskočit na rozdíl dvou gólů. Hráčům nelze víceméně nic vyčíst, jen možná proměňování šancí. V pátek se musíme kousnout, vybojovat výhru a stále věříme, že můžeme sérii zvrátit," vyhlíží další boje plzeňský asistent Tomáš Štverák.

Svarog FC Teplice - SK Interobal Plzeň 4:2 po prodloužení (0:1). Branky a nahrávky: 25. William (Adriano), 33. William (Adriano), 46. Adriano (Felipinho), 48. Felipinho (Diece) – 11. Seidler, 27. Seidler (Holý)