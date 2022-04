Výhra Severočechů se začala rodit hned na začátku druhého poločasu. Adrianův střílený centr na zadní tyč si totiž srazil do vlastní branky Künstner. „Možná jsem míč mohl odkopnout lépe, ale trefil mě na stojnou nohu a odrazil se do brány. Tahle chyba zápas rozhodla. Teplice nás měly načtené při hře s brankářem v poli, brzy nás začínaly presovat," smutnil po porážce autor nešťastného vlastňáku.

Když pak po rohovém kopu přidal druhou branku Adriano, vedli už Tepličtí od dva góly. Oba celky měly před tím i poté několik šanci, skvělí brankáři ale žádnou gólovou přestřelku nepřipustili. Hrdinou byl především Michal Hůla, jenž vychytal v hale Lokomotivy čisté konto. „Parádně nás podržel. Jinak to byl od všech výborný týmový výkon. Od začátku jsme si za prvním bodem šli," chválil asistent hlavního kouče Guimaraese Tomáš Künzl.

Teplice mají Pardubicím co vracet. V neděli půjde v Ďolíčku o hodně

Podle Hůly utkání rozhodla produktivita. „Ze dvou vyložených šancí jsme dokázali dvakrát skórovat. Zdálo se mi, že utkání je hodně opatrné. V sérii budou rozhodovat maličkosti."

Plzeň rozhodně nehází flintu do žita. „Pro nás se nic nemění. Pořád musíme, a chceme vyhrát tři zápasy. Nyní jedeme do Teplic pro vítězství. Jednou prohrou série nekončí," odmítl Künster pustit do kabiny poraženeckou náladu.

SK Interobal Plzeň - Svarog FC Teplice 0:2 (0:0)

Branky a asistence: 21. Künstner (vlastní), 32. Adriano (Diece)