FOTO: V derby slavilo „eskáčko", Litvínov střídá na prvním místě Novosedlice

Tomáš Künzl (asistent trenéra Svarogu): „Začátek zápasu nám docela vyšel. Dali jsme gól, ale potom jako bychom trochu přestali hrát. Plzeň dokázala do konce první půle výsledek otočit. Něco jsme si k tomu v kabině řekli a hned na začátku druhé půle jsme srovnali, což pro nás bylo důležité. Pak dlouho nic nebylo a přišla zbytečná druhá žlutá karta Felipinha, výborně jsme však přesilovku soupeře ubránili. Nakonec hosté udeřili dvakrát v prodloužení, ovšem my jsme dokázali srovnat, ale na penalty nám to dneska zkrátka nevyšlo. Určitě se nemáme za co stydět. Jdeme si pro třetí vítězství. Nemáme co ztratit. Chceme do finále."

Zdroj: Youtube

Michal Seidler (kapitán Plzně): „Tyhle zápasy jsou pro diváky skvělé. Opět to bylo infarktové, ale naštěstí pro nás jsme to opět zvládli. Musíme uznat, že mají Teplice velkou sílu, a i když jsme v prodloužení vedli o dva góly, tak nebylo nic hotové. Je to pro nás náročné, ale těšíme se na pátý zápas, který určitě bude vrcholem téhle série a budeme chtít postoupit do finále.“

Svarog FC Teplice - SK Interobal Plzeň 5:6 po penaltách. Branky a nahrávky: 14. Felipinho (Rodriguinho), 21. Felipinho (Adriano), 24. Senra (Adriano), 47. Adriano (Senra), 50. Adriano (Rodriguinho) – 16. Kozár (Rick), 20. Holý (Seidler), 24. Rick, 42. Holý (Buchta), 46. Seidler (Vahala).