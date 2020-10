„My k zápasu přistupovali stejně. Soustředili jsme se hlavně na svoji hru. Důležité pro nás byly oba duely, ale ten ligový více,“ říkal po střetnutí teplický kapitán Claudio.

První poločas vypadal jako dobývání nedobytného českolipského hradu. Pozorná hostující obrana dlouho nedělala chyby, hráčům Svarogu chyběl důvtip na její překonání.

Nastartoval je až vlastní gól Jiřího Barana, který se nedohodl s brankářem Hůlou a hlavičkou nasměroval míč za jeho záda. Baran se zdravě naštval a vzápětí skóroval už do té správné branky. Když pak Tato a Keko zvýšili náskok na rozdíl dvou gólů, byli domácí na dobré cestě za třemi ligovými body.

Českou Lípu držel výborný brankář Kirov, který neváhal čas od času vrhnout své síly i do ofenzivy.

Druhá půle vypadala podobně. Začala jí lahůdková kombinace Keka a Paulinha, která vyústila ve čtvrtou branku Svarogu. Tři minuty před koncem by opět fanouškovo srdce zaplesalo, kdyby pro diváky nebyl zakázaný vstup do hlediště. Tentokrát hezkou akci zakončoval Jezin. Česká Lípa se ještě vzmohla na svůj druhý gól, poslední slovo ale měli domácí, kteří do prázdné branky při power play hostů upravili skóre Cesarem na konečných 6:2.

„Lípa hraje spíš fotbal, je hodně silová, fyzicky je na tom dobře. Ale futsal se hraje především takticky, v tom máme před podobnými soupeři navrch. Teď bude nějakou dobu pauza. Musíme věřit, že nebude dlouhá. Ale nemyslím si, že to pro nás bude až tak velká komplikace, i když to bude těžké. Jsme však profíci, tak se s pomocí našeho trenéra, který nám ušije přípravu na tělo, musíme pořád připravovat, až to znovu začne. Když nám zakážou trénovat, budeme dřít klidně i na ulici,“ slibuje Claudio.

Svarog FC Teplice – FC Démoni Česká Lípa 6:2 (3:1)

Branky a nahrávky: 11. Baran, 11. Tato (Claudio), 13. Keko (Jezin), 21. Paulinho (Keko), 37. Jezin (Claudio), 40. Cesar – 10. Baran (vla.), 38. Fichtner. Rozhodčí: Čurda, Kresta, Vrtal. Delegát Houška. ŽK: 40. Šebek – 30. Kirov, 39. Abrham. Teplice: Hůla – Claudio, Paulinho, Tato, Pica–Pau, Cesar, Jezin, Adriano, Gansukh, Šebek, Baran, Keko.