V takticky vedeném utkání 19. ligového kola porazil teplický Svarog na Stínadlech Chrudim 2:0 a vyšvihl se tak na druhou příčku tabulky právě před Východočechy. Ti na severu Čech prohráli v tomto ročníku vůbec poprvé. „Bylo to vyrovnané střetnutí. Rozhodla jedna chyba," vypíchl asistent hlavního trenéra domácích Tomáš Künzl.

Teplice v šlágru kola porazily doma Chrudim (v červeném) 2:0. | Foto: Deník / František Bílek

Podíval se, zamířil a parádním obloučkem téměř přes celé hřiště nachytal brankáře Rennana v nedbalkách. Gólman Chrudimi byl příliš daleko ze své branky, aby na Decův tvrdě upečený bochánek dosáhl. Brazilec s portugalským pasem jménem Deco futsalovou ódou na radost posal v 28. minutě zápasu svůj tým do vedení a jak se později ukázalo, byla to vítězná branka. „Je to jeden z našich nejchytřejších hráčů. Byla to od něj paráda!" ocenil Künzl počin nejlepšího nahrávače Svarogu, který ve čtvrtek slavil 34 let.