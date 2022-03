Brno bylo odhodlané čtvrtfinálovou sérii srovnat, elán mu vydržel ale jen poločas, poté se hosté z Teplic střelecky prosadili a druhou výhru v boji o postup si nenechali ujít. „Nebylo to vůbec lehké, na domácích bylo znát obrovské odhodlání. Úvod byl opatrný, dali jsme šťastnou branku a dostali se díky ní do hry. Pořád jsme hráli to své. Velmi dobře jsme vstoupili do druhé půle, přidali jsme další góly. Ve středu už chceme sérii rozhodnout,” shrnul Tomáš Künzl, teplický asistent.