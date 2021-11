Severočeši se v prvním poločase spíše hledali, Slavia byla lepší. Teplickému týmu totiž po týden starém šlágru s Plzní chybělo několik zraněných hráčů, na hřišti jejich absence byla znát. „My nechtěli zalézt, chtěli jsme hrát aktivně dopředu. Všechno nám vyšlo, nedostali jsme branku," říká k první půli brankář Slavie Marek Karpiak. „Soupeř dal pěkné góly, ten druhý nás trochu položil," uznává Künzl.

Druhý poločas už měl ale jiné parametry. Slavia sice stále nebezpečně hrozila, Tepličtí ale měli navrch. Dali kontaktní branku, další byly ve vzduchu. „Nechápu, co se po obrátce stalo," kroutí Karpiak hlavou. „Začali jsme se bát hrát, dostali dva laciné góly a a pak i třetí. Pokles koncentrace nás stál tři body," přidává.

Podívejte se, jaké ohnivé peklo rozpoutali fanoušci Teplic před halou:

Zdroj: Deník/František Bílek

Asistent Künzl se snaží najít důležité momenty, které přispěly ke změně obrazu hry. „Nebáli jsme se hrát do dvou i do tří hráčů. Klobouk dolů, že to kluci urvali i v okleštěném počtu!"

Trenér Pražanů David Frič je ze ztráty všech bodů zklamaný. „Byli jsme pasivní. Takhle se o první místo hrát nedá, s náporem Teplic jsme se nedokázali vypořádat, nehráli jsme výjezdy, které jsme měli hrát, a byli jsme po zásluze potrestaní."

Svarog FC Teplice - SK Slavia Praha 3:2 (0:2). Branky a asistence: 30. Leovski (vla.), 38. Adriano (Diece), 39. Pacheco – 13. Homola (Křemen), 15. Leovski (Sláma).