Ve vyrovnané semifinálové sérii mezi Chrudimí a Teplicemi byli lepší hráči z východu Čech. Svarog porazili 3:1 na zápasy a o zlato si to rozdají s Plzní. Tepličtí se ale za předvedené výkony nestydí, favoritovi byli více než důstojným soupeřem. Co zaznělo z úst trenérů obou mužstev po posledním duelu, který se hrál v Chomutově a který Chrudimští vyhráli 5:3?

Svarog do finále nepostoupí. S Chrudimí (červené dresy) prohrál čtvrtou bitvu 3:5. | Foto: Míra Postl

Tomáš Künzl, asistent trenéra Svarog FC Teplice: „Poslední zápas rozhodly velké individuální chyby, kdy jsme se v určitých situacích špatně rozhodli nebo zareagovali, opět. Chrudim ukázala svojí sílu hlavně v zakončení a dohrání všech situacích. Kluci ale bojovali až do konce utkání. Byl to vyrovnaný souboj. Všechna semifinálová utkání mohla dopadnou všelijak, byla to skvělá futsalová podívaná. My si z toho musíme vzít tu zkušenost a ponaučit se, abychom mohli do další sezóny vstoupit zase o něco silnější. Přeju všem hráčům a lidem okolo klubu hodně zdraví a pohody."