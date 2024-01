V parádní atmosféře Proboštov Liberci zle zatápěl. Dostal se do vedení a i nadále si vytvářel řadu šancí. „Škoda, že jsme jich proměnili málo," mrzelo brankáře domácích Daniela Kalabzu, který se často zapojoval do hry v poli jako pátý hráč. Dokonce díky své dobré technice a fyzické vybavenosti třikrát skóroval.

„Já chytám pravidelně," překvapil muž, který ve fotbale platí za ofenzivního hráče. „Ve futsale je to pak velká výhoda při power play, když brankář umí nohama. V krajském přeboru takhle hrajeme normálně. Jsem rád, že se mi dařilo i proti prvoligovému Liberci, jen fakt škoda, že jsme neuhráli ještě lepší výsledek. Určitě se ale nemáme za co stydět."

Futsalový tým Proboštova tvoří fotbalisté od třetí ligy po krajské soutěže. „Netrénujeme, scházíme se jen na zápasy. Našim fotbalovým trenérům futsal nevadí, ale to víte, že pokud by byl futsalový zápas den před tím fotbalovým, tak by nadšení nebyli," řekl Kalabza.

Za Proboštov se kromě něho trefil ještě Zaspal. Liberec dal čtyři góly v posledních osmi minutách a odvrátil tak senzaci. Zlej sen hraje další prvoligové utkání už v neděli, kdy doma od 19.30 hodin hostí Kadaň.