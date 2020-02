„Víme, že už můžeme být jen čtvrtí, nebo pátí.. Proto se můžeme v klidu a bez nervozity připravovat směrem k play off, ve kterém nás bude čekat Slavia.. Máme na přípravu skoro dvě měsíce,“ uvědomuje si prezident teplického klubu Michail Žák, co je pro jeho tým nejdůležitější.

V reprezentační pauze Svarog získal do branky Diega Romana Rose a do pole Césara Ribeiria a mistra Brazílie Alemaa. „Byl jsem moc hezky přijat všemi členy týmu. Všiml jsem si, že je tým v procesu změny kádru. Do Svarogu přichází hráči, kteří by měli pomoci k vyšším cílům. Mě lákalo hrát v Evropě, chtěl jsem zkusit něco jiného, takže jsem za angažmá v Teplicích rád,“ říkal po svém příchodu Brazilec, který má světlou barvu pleti.

I on už se těší na páteční duel, který v hale Na Stínadlech začíná ve 20 hodin. „Jsem hodně motivovaný. Konečně nastoupím za tým v soutěžním utkání. Hledám si informace o protivníkovi, aby mě nic nezaskočilo. Poctivě pracuji na trénincích, aby v pátek vše klaplo. Věřím, že to bude super zápas.“

I Středočeši mají obrovskou motivaci uspět, vyrovnaný konec tabulky totiž slibuje tuhý boj o záchranu.

„Naše pozice není dobrá a proto každý bod, který bychom získali z venkovních utkání se silnými soupeři, je pro nás zlatý,“ tvrdí trenér Olympiku Jakub Němec.

„V Mělníku jsme vyhráli v prvním utkání 8:4 i díky naší power play. Olympik je nepříjemný soupeř, který se nebojí fyzické hry. Pokud má den, dokáže potrápit i velké favority. My bereme jen tři body. Bude důležité správně nastavit hlavu, pak věřím, že body zůstanou doma,“