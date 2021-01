Českolipští futsalisté natahují sérii porážek, aktuálně se zastavila na čísle pět. Naposledy svěřenci Karla Kruliše prohráli na hřišti pražské Slavie 0:7. „Čeká nás další soupeř z TOP čtyřky. Jsme nachystaní odčinit naše poslední špatné výsledky. Pevně věřím, že podáme kvalitní výkon a zvládneme Teplice potrápit,“ doufá kouč České Lípy.

Jasným favoritem je ale teplický soubor. Svarog je aktuálně na prvním místě, první vzájemný zápas proti České Lípě zvládl, když doma porazil Démony 6:2. Naposledy doma přejel Liberec 6:0. „Do České Lípy jedeme s jasným cílem, chceme tři body! Po debaklu s Plzní si nemůžeme dovolit další ztrátu. Věřím, že navážeme na poslední utkání s Libercem a utkání v Lípě zvládneme,“ zdůraznil teplický brankář Michal Hůla.

On i celé mužstvo si po porážce 1:9 od Plzně zvedl náladu ve středu proti Liberci. "Pro každý tým je velmi pozitivní, když odehraje zápas s nulou. Trenér nám po Plzni říkal, ať hrajeme víc z obrany. I Michal byl víc soustředěný, připravený. Chytal dobře, pochytal řadu šancí, bez něj by určitě Liberec nějaký gól dal," chválil svého parťáka kapitán Claudio.

Brazilec, který se ale usadil v Teplicích, se ještě obšírněji vrací k zápasu s Libercem. Právě on už ve 3. minutě otevřel skóre. "Bylo důležité, že jsme dali brzy gól. Liberec byl velmi dobře organizovaný, dobře připravený. Že jsme na další góly čekali až do druhé půle? Nebyla to známka, že bychom šance neměli. Důležité bylo, že jsme si ty šance vytvářeli. Bylo jen otázkou času, kdy to tam začne padat."

"Měli jsme ten zápas po celý jeho průběh pod kontrolou," přidává další teplický futsalista Jiří Baran.

Utkání se hraje bez diváků a můžete ho sledovat v komentovaném přenosu na Démon TV.