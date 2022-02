Severočeši zatím v lize odehráli sedmnáct zápasů, jen jednou prohráli. Nyní je před nimi především ladění motorů před nejdůležitější částí sezony, kterou je bezesporu play off. „V těch pěti zápasech je hlavním cílem se neustále zlepšovat. Náš cíl, kterým je titul, byl stanoven už dávno. Pro mě je důležité pochopit, co musíme udělat, abychom ho dosáhli. Věřím, že právě to, co uděláme nyní, nás posune tam, kde chceme být. To týmu předávám, a v tuto chvíli se plně soustředíme na přítomnost,” tvrdí Guimaraes.