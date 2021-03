Na Stínadlech vládne spokojenost, ambiciózní mužstvo se výkonnostně výrazně zvedlo, hlavně v utkání s týmy z popředí tabulky zvládá na jedničku. „My si řekli, že ze zápasů se Slavií a Chrudimí by bylo velmi dobré jednou vyhrát. Ale zvítězili jsme dvakrát, tak je to skvělé. S Chrudimí to bylo vyrovnané, ale na Slavii jsme byli lepší," shrnul úspěšné období asistent hlavního kouče Tomáš Künzl.

Radost mu ale po výhře 2:0 nad Východočechy kalila možnost zastavení celé soutěže. Ministr zdravotnictví České republiky Jan Blatný totiž na čtvrteční tiskové konferenci mluvil o nutnosti testování profesionálních sportovců přesnější PCR metodou. Doposud ji využívali pouze ligoví fotbalisté, ostatní sporty jely v režimu antigenních testů, chudý futsal nebyl výjimku. „PCR testy by byly pro většinu týmů z ligy finančně nedosažitelné. Možná čtyři top kluby si to mohly dovolit, ale možná ani ty ne," přemýšlel Künzl. „Nás by hodně mrzelo, kdyby jsme museli teď třeba měsíc dva stát, protože naše výkony jsou opravdu dobré. Cítíme potenciál na ně navázat, těšíme se na play off, toužíme po co nejlepším umístění," přidal.

Na zprávou o případném zastavení tréninkového a zápasového kolotoče kroutil očima i teplický forvard Jiří Baran. „Další pauza by byla fakt špatná. Znamenalo by to asi konec sezony. Dostávat se znovu do toho po delší době by bylo náročné," prohlásil sportovec, kterého kromě futsalu živí i klasické zaměstnání. "Jsem provozní zámečník. Chodil bych do práce a nějak se připravoval individuálně. Ale bylo by to demotivační."



Tomáš Künzl se obával toho, co se stalo už loni. „Ani se nedohrála základní část a v dubnu byl vyhlášený mistr. Přitom se mohlo čekat do dalších měsíců a soutěž dohrát. Myslím, že naděje vždy umírá poslední, proto je potřeba hledat řešení."



To se naštěstí našlo, Blatný posvětil pokračování i těch soutěží, které využívají antigenní testy. „To je dobrá zpráva! Mám radost!" zdvihá pomyslný palec prezident Svarogu Michail Žák. „Čekal jsem s nervozitou, co řekne ministr zdravotnictví. Bylo by zklamáním, pokud by se liga zastavila. A také to, že dvakrát za sebou by se nedohrála, by pro ni bylo špatnou vizitkou."

Nad progresem svého celku má nesmírnou radost. „Poslední dva zápasy jsme vyhráli díky taktice. Za to musím hlavního trenéra Alonsa i jeho asistenta Künzla pochválit." Žák také prozradil, co se dělo před dvojzápasem se silnými celky v kabině. „Měl jsem s trenéry i s hráči pohovory. Říkal jsem jim, že je zapotřebí alespoň jednou v sezoně uspět i s těmi nejlepšími, ne jen porážet celky, které jsou pod námi. Povedlo se. Navíc bez hráčů první čtyřky, o to jsou ta vítězství cennější."



Teplice hrají další zápas až v sobotu 13. března, kdy doma v roli jasného favorita hostí osmý Mělník. V mezidobí se totiž uskuteční kvalifikační zápas o EURO 2022, v němž se Česká republika utká v Praze s Portugalskem.