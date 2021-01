Bude to vůbec první derby mezi elitou, v minulosti se oba celky utkaly v poháru, naposledy v září 2019, kdy Teplice zvítězily 4:1 a mohly nad hlavu zvednout pohár pro vítěze krajské části pohárové soutěže.

Z tehdejšího kádru Svarogu souboj pamatují brankáři Hůla a Soukup, dále pak Šebek, Baran, Tato, Claudinho a Künzl. Posledně jmenovaný ale z pozice hráče přešel do role asistenta hlavního kouče. Před středečním soubojem varuje před podceněním. "Nesmíme a nechceme Ústí podcenit. Od začátku do toho vletíme naplno. Zároveň si chceme vyzkoušet některé věci. Je to pro nás dobrá příležitost k rozehrání před důležitým zápasem s Plzní, který nás čeká už v pátek," nastínil plány Svarogu.

S hlavním trenérem Alonsem chce dát šanci i hráčům širšího kádru. "V prvním utkání nového roku, které jsme hráli proti Brnu (7:2 - pozn. autora), se na všechny nedostalo. Ve středu by tomu mělo být jinak," tvrdí Künzl.

Jedním z těch, o kterých mluví, je brankář Jakub Marek. V minulosti prošel právě Rapidem, navíc na svou prvoligovou premiéru stále čeká. "Už měl na pár minut naskočit do hry proti Brnu, ale nedošlo na to," prozradil Künzl.

Teplická jednička Michal Hůla bere střetnutí s nováčkem také jako dobrou přípravu na páteční souboj o první místo. "Utkání s Plzní pro nás bude jedním z nejdůležitějších v sezoně. Věřím, že Rapid zvládneme a na Interobal se dobře naladíme."

Právě Západočeši byli posledním soupeřem Ústí. V neděli v jejich hale prohrálo 2:10, když už o půli prohrávalo 2:7.

"Je to krajské derby, takže o motivaci asi není potřeba mluvit. Je ale jasné, že Svarog jde do zápasu jako jednoznačný favorit. Pro mě osobně je to po Interobalu další favorit na titul. My musíme opět snížit počet našich chyb v obraně a posunout náš výkon zase o kousek dopředu," řekl hrající místopředseda klubu Matěj Čapek.

Derby bude v rámci spolupráce obou klubů vysíláno na serveru youtube.com. "Poběží to na kanálu sport overtime, odkazy na zápas budou oba kluby sdílet od rána v den zápasu na svých sociálních sítích," doplnil Čapek.