Fanoušci hostů, kteří kapacitou skromnou krupskou halu zaplnili z poloviny a během duelu vytvořili parádní atmosféru, byli v euforii, křepčili s hráči ještě dlouho po skončení dlouho očekávaného utkání. Krupská legie popadala na kolena, vysněný postup do ligy je patrně fuč. Dramatické utkání měla Boca ve svých rukou, závěr jí ale protekl mezi prsty. „Diváci viděli nádherný futsal, bylo se na co dívat. My měli trošku štěstíčka, Krupka nastřelila břevna, tyčky. Máme tým postavený na partě, žádné individuality. Hlavní je práce, ta přineslo ovoce,” pochvaloval si Filinger, který na lavičce zápas emotivně prožíval.

Kolo před koncem 2. futsalové ligy - Západ je Perštejn na čele tabulky s jednobodovým náskokem před druhou Krupkou. Pokud v pátek (20, SH Kadaň) porazí Jablonec, může se radovat z postupu. Pokud neuspěje, musí čekat na výsledek střetnutí Chotěboř - Krupka, které se hraje ve stejný čas.

„Hráli jsme víc týmově, to nám přineslo úspěch. Oni byli na tom individuálně rozhodně o třídu lepší. My na ně museli jen týmovostí a bojovnou hrou. V tom jsme byli lepší. A pomohla nám fantastická atmosféra. Chvílemi jsme si připadali jako doma v Kadani,” chválil příznivce Spartaku Jakub Kiliján.

Když dostal otázku na případný postup, chvíli s odpovědí váhal. „My chtěli hlavně udržet ligu. Sezonu jsme začínali v šesti. Postup? Pro nás to asi nebude. Podle mě je potřeba být ještě rok ve druhé lize, protože řada kluků se s futsalem teprve seznamuje. Ale je to na vedení a na tom, jak se všichni domluvíme,” byl zkušený futsalista zdrženlivý.

FOTO: Byli jste na fotbale v Teplicích? Najděte se na fotkách!

On sám si nejvyšší soutěž už zahrál, oblékal například dresy Slavie nebo teplické Balticflory. Trému při zápasech proti Chrudimi, Plzni nebo právě Teplicím by prý rozhodně neměl. „Já se ligy nebojím. Už jsem z toho vyrostl, už ani nemám vlasy. Pro některé z nás by to ale byla velká zkouška. Takových zápasů jako jsme sehráli teď s Bocou, by v lize bylo daleko více.”

Filinger postup rozebírat nechtěl. „Máme ještě jeden zápas s Jabloncem, pak si řekneme. Ale víme, že druhá liga a první liga je velký rozdíl. Hráčsky, finančně. Budeme to s panem Čihákem, klubovým prezidentem, řešit až po Jablonci.”

Podívejte se, jaká atmosféra byla v Krupce a jak Spartak slavil svou slavnou výhru:

Zdroj: Deník/František Bílek

Na začátku sezony dokonce trenér Perštejna, jinak legenda tuzemského futsalu, svému klubu pomáhal přímo na hřišti. Tak málo hráčů Spartak měl. „Ty začátky byly těžké. Teď jsme ještě čtyři hráče dokoupili, tým máme kvalitní. Většinou jsou to hráči našeho fotbalového klubu, pak jsou tam i kluci odjinud z regionu. Ale všichni hrají fotbal. Tak to prostě je, protože ve futsale je málokterý tým profesionální. U nás je super, že náš prezident umí sehnat peníze, tak to zvládáme.”

O tom, jestli Perštejn svou pohádku vyšperkuje povídáním o první lize, se dozvíme na konci týdne. Už teď ale David Filinger mluví o velkém úspěchu perštejnského klubu. „Přepisujeme klubové dějiny. Udělali jsme velký pokrok, chceme v něm pokračovat. Hrajeme v Kadani, kde máme skvělé podmínky. Tak uvidíme. Ale nikdy jsem ze druhé ligy nepostoupil, je to novinka. A nádherná!”

Boca Juniors Krupka - TJ Spartak Perštejn 4:5 (2:1)

Branky a nahrávky: 4. Fradick, 6. Caio (Aoki), 24. Caio (Fradick), 31. Caio (Fradick) – 12. Krok (Veljković), 27. Krok (Veljković), 29. Kasal (Veljković), 31. Veljković (Kasal), 33. Veljković.