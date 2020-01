„Získali jsme Brazilce Alemaa, který ve své zemi vyhrál titul, brankáře Diegaa Romana Rosa, který je také z Brazílie, ale disponuje italským pasem, a Portugalce Césara Ribeiria, který u nás působil před 6 lety,“ informuje Michail Žák, prezident Svarogu.

„Celou sezónu máme obrovské problémy s kádrem. Po Novém roce nám odešli Teka a Sebiskveradze, dlouhodobě je zraněn Djaelson. Po vzájemné dohodě ukončil působení v týmu také Jeronimo, proto musíme kádr doplnit. Všichni víme, jak těžko se v půlce sezony hledají kvalitní hráči nebo brankáři.“

S tím, jak svůj klub posílil, je spokojený. „Naše finanční možnosti také nejsou nic extra, proto jsme zkoušeli najít maximálně kvalitní hráče za přijatelné peníze. Myslím si, že se nám to povedlo. Místo Jeronima bude v brance mladý Diegao. Já osobně si myslím, že nám hodně pomůže. K němu máme navíc Hůlu. Césara si fanoušci pamatují. Je to velmi kvalitní hráč, rychlý a velmi dobře technický vybavený. Zrovna takový hráč nám chybí.“ Za největší posilu Žák považuje Alemaa. „Chybí nám lídr, kvůli tomu jsme pár zápasů prohráli. On je podle mě top hráč, který má velkou zkušenost. Hodně na něj spoléhám a věřím, že udělá pořádek jak ve hře našeho týmu, tak i v disciplíně.“