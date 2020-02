Klub, který před lety bojoval o extraligu, nyní hraje třetí nejvyšší soutěž, konkrétně 2. ligu – Čechy Sever. Po podzimu je na šestém místě. „S podzimem panuje spíše nespokojenost. Na začátku sezóny nás trápila nesehranost, dost bodů jsme poztráceli. Poté se nám podařilo sebrat pár bodů i silnějším soupeřům. To šesté místo není nejhorší, ale mohlo to být určitě lepší,“ míní Rus.

Společně s dalšími spoluhráči se snažil před sezonou vrátit do hry bývalé hráče Ronda. Černý, Prokš, Podhrázský nebo Sláma ale řekli ne, na řadu tak přišlo shánění posil. Nakonec soupisku doplnilo 14 hráčů, kteří v minulém ročníku za Rondo nehráli. „Na papíře vypadáme silně, ale docházka není ideální, proto se snažíme do týmu přivádět další nové hráče.“

Zmiňovaná docházka je všeobecně hokejbalu velkým problémem, netrápí jen Rondo. „Na to, kolik nás je na soupisce, tak je hrozná. Před sezonou jsme počítali s tím, že do každého zápasu budeme moct nasadit tři kompletní lajny. To se nám nepovedlo ani jednou. Většinou jsme se sešli v jedenácti dvanácti lidech. Naštěstí nás ani jednou nebylo méně jak deset.“

Kvůli špatné docházce Rondo nemá tréninky. „V létě byly společné tréninky s SK Dubí, ale z Ronda moc lidí nechodilo. V sezóně už pak nebyly žádné. Bez tréninku je to určitě horší, než kdyby byl alespoň jeden trénink týdně,“ míní jeden z lídrů týmu.

K těm dalším patří především David Bím, tradičně produktivní forvard, a Miloslav Kváš, jedna z letních posil. „Míla nás drží především střelecky, na konci podzimu začal dávat góly i David Bím, tak máme aspoň dva střelce, kteří dokážou skórovat pravidelně. Ostatní posily nejsou vidět tolik v produktivitě, ale své si odehrají,“ komentuje Martin Rus.

Podle něho Rondo trápí defenziva. „Na začátku jsme hodně inkasovali kvůli nesehranosti. Největší problém je však v tom, že každý zápas dostáváme spoustu branek v oslabení. Faulů nemáme až tak moc, ale soupeři je dokáží téměř vždy potrestat.“

A jaké jsou vyhlídky Teplic pro jarní část sezony, která pro ně začne v neděli 9. února zápasem s HBC Dandy Malé Březno? „Chceme postoupit do play off z co nejlepší pozice, abychom se vyhnuli silným týmům. V play off se pak bude vše odvíjet od naší docházky. Pokud se sejdeme i s kluky z Elby a hokejisty, které máme na soupisce, můžeme hrát vyrovnaný zápas s kýmkoliv,“ uzavírá Rus.