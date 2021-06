Duchcovští totiž v době koronavirové nezaháleli. Tréninky měli třikrát týdně, byť je museli rozdělovat na malé skupinky. „V terénu, zimě, ve sněhu, běželi jsme i v čelokvách,“ přiblížil zprvu nesmělý trenér Petr Valenta, jak si se svými svěřenci hledal cestu v době, která stavěla veškeré snaze o sport bariéry. Když o Nele mluvil, byla z něj cítit hrdost.

„Ale bylo hrozné, když nebyly závody. Pořád jen tréninky. Chyběla mi i parta. Naštěstí jsme se vídali po těch skupinkách, měli jsme i skupinu na internetu, kde jsme si psali, někdy volali. Sice byly zavřené tělocvičny, ale hlavně přes zimu jsme fakt hodně makali,“ měla Hrdličková radost z povedeného drilu. Co jí nejvíc pomohlo? „Běhání v Zámecké zahradě, hodně jsem skákala bedýnky, také tam byly výběhu sjezdovky v Oseku. Síla v nohou je hodně důležitá při skoku do dálky. Jde také o to, abyste trefili odraz a letěli co nejvýš."

Nad Hrdličkovou bděl v dlouhé pauze nejen Valenta, ale i jeho partnerka a kolegyně Martina Nosová. „Nela je všestranná, dělá vše. Umí i dlouhé tratě. Je soutěživá, chce vyhrávat závody i na tréninku,“ chválila nadanou atletku. „Do patnácti, šestnácti budeme dělat úplně všechno, třeba i výšku. Pak se to vyselektuje a ona si sama vybere, co chce dělat. Je jedna z mála, která to dělá vše a navíc ráda. Dá 2 kilometry, za deset minut běží znova. Nemusíte jí přemlouvat. Je do toho zapálená,“ souhlasil Valenta.

Jaký vlastně je trenér? Otázka směřovala na samotnou závodnici. „Někdy přísný,“ připustila. Opodál stojící tatínek se usmíval, pozornost se rázem obrátila na něho. „Taťka je hodný. Máme to v rodině rozdělené tak, že on je spíš přes sport, mamka dohlíží na moje učení."

Se školou problém prý rozhodně nemá. „Chodí na teplickou Buzulku, učí se dobře. Děti u nás v oddíle nám jednou za měsíc musí říkat, jak na tom jsou ve škole. Komunikujeme se rodiči. Když je to ve škole špatné, tak na pár tréninků dítě nepřijde. To je pro něho největší trest,“ poodkryl Valenta, jak to v duchcovském oddíle chodí.

Ale zpátky dlouhovlasé slečně. „Jsem ráda, že se mi povedl rovnou první pokus. Pak jsem tam měla nějaké centimetrové přešlapy a nedošlapy. Jednou byla rezerva dokonce půlmetrová. To se tak někdy stane,“ usmívá se a v očích má ohýnky. Je znát, že atletika ji opravdu baví. „Skok do dálky nejvíc, pak asi překážky. Mám to tady v oddíle ráda, je to tu skvělé!“

Rekord závodu její tatínek očekával, vždyť v minulosti dokázala skočit i 480 centimetrů. „Kdyby ho nedala? Šla by domů pěšky," prohodil naoko vážně. „To asi jo, no," zakončila Hrdličková svěšením ramen a letmým úsměvem možná svůj první novinový rozhovor v životě.