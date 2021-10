Chomutov hraje Ženskou basketbalovou soutěž třetí sezonu, v roce 2019 ji získal odkupem licence od Nymburka. V létě vedení odvolalo kouče Tomáše Pavelku kvůli nepovedené přípravě, dva duely vedli Pavel Staněk s Petrem Tremlem, před posledním zápasem v Brně mladý tým převzal zkušený Slovák Jozef Rešetár. Po porážkách od Hradce a suverénního USK Levhartice ale na jihu Moravy padly i potřetí.

„Chomutov je výzva. Líbí se mi oduševnělost a bojovnost týmu, ještě musíme zapracovat na systému. A je tady hodně vysokých talentů, kterým se vyplatí věnovat,” řekl 70letý trenérský doyen po své premiéře.

„Když budou holky makat jako v posledním období, tak se nemá čeho bát. Můžou hrát střed tabulky,” myslí si Staněk, který s kolegou Tremlem u týmu zůstává na pozici asistenta. „Není to jen o mládí, jsou tu zkušené Katka Bartoňová, Tereza Vorlová, Michaela Krejzová - to jsou hráčky, které mají něco za sebou. Je dobré, že se na to nabalují hráčky z dorostu. Je to jen dobře, můžou sbírat zkušenosti,” přidává.

Levhartice fungují na poloprofesionální bázi, řada hráček ale ještě studuje. „Je to tak, většina nás studuje, některé jsou na mateřské, jen málokteré pracují. Snad jen Kačka Bartoňová, ale i ta to má přizpůsobené basketbalu. Já jsem dodělala bakaláře, konkrétně jsem sportovní a kondiční specialista, ještě chci dál studovat,” líčí Krejzová.

Tereza Vorlová má tříletého potomka, už dva roky je ale znovu téměř denně v kontaktu s oranžovým míčem a palubovkou. „Dojíždím z Prahy a dávám to dobře. Kluk teď začal chodit do školky, ale s pomocí babiček a hlídacích tet jsme to zvládali už od toho roku.”

Nedávno levhartí smečku rozšířila první zahraniční posila v historii klubu - 26letá Američanka Jordan Reynolds, která má zkušenosti nejen s evropským basketbalem, ale i s tím českým; v minulosti působila v Nymburku. „Hledali jsme posilu na pozici rozehrávajícího křídla, jenže v českých vodách je dostupnost hráček na této pozici téměř nulová. Navíc jsme chtěli příchodem posílit a ne jenom vyplnit mezeru v kádru,” objasňuje sportovní manažer Levhartic Jakub Kadlec, jak Chomutov k snědé posile přišel.

Není bez zajímavosti, že Reynolds dostala jméno po slavném americkém basketbalistovi Michaelu Jordanovi. Na jeho počest nosí i číslo 23.

„Ona je fajn, zapadla mezi nás úplně v pohodě. Vzali jsme jí do baru, ukázali jsme jí Chomutov. Dala si kofolu. Nemůžu říct, že pivo!” směje se Krejzová, která s chomutovskou atrakcí hrála v Nymburku. Pro fanoušky by Reynolds měla být velkým lákadlem, na první zápas s Hradcem Králové ale nepřišli v počtu, v jakém chodili dříve. „To mě zklamalo, dali přednost Jágrovi. Ale na to, že máme ve městě hodně sportů na vysoké úrovni a na basketbal nebyli lidi zvyklí chodit, tak je v hale atmosféra parádní, takovou jsem nezažila,” pochvaluje si Krejzová.

Podle ní se ti nejhlasitější fandové rekrutují z kotle chomutovských hokejových Pirátů. „Jo, jsou to kluci, kteří chodí na hokej. Znám se s nima, ze začátku se trošku snažili mě zvát na rande, ale odolala jsem,” culí se sympatická basketbalistka. Další domácí střetnutí hrají Levhartice až 24. října, kdy přivítají pražskou Slavii. A co čert nechtěl, ve stejný termín termín hostí Jágrovo Kladno České Budějovice… „Bohužel, no, hokej nám fanoušky bere,” štve Krejzovou.