Radost máme z dvanáctiletého Jakuba Ježka, který se po krátké sportovní pauze vrátil do přípravy. Hned bodoval. Získal dvakrát zlato v lize, jednu výhru získal také na charitativním gala odpoledni na podporu Ukrajiny.

Dále se také do ringu podívali nováčci Adéla Kozáková (14 let) a Petr Duc Nguen (14 let). Zatím jim první zápasy nevyšly, prohráli na body.

Milan Gašperec (13 let) se pokoušel o odvetu s šikovným Pražanem, ale těsně mu to nevyšlo. Všichni zápasníci si vezou hlavně zkušenosti do dalších zápasů.

Další velkou akcí, kde nemohl Leonidas gym chybět, byl galavečer Thajského Boxu v Jesenici. Tam si vyzkoušel tři dny po svých 18. narozeninách svůj první profesionální zápas i Tomáš Karel Barták. Tomáš šel do zápasu s velkou chutí, i když měl v profi svoji premiéru, poprvé bez chráničů.

První kolo bylo jasně pod vedením Tomáše. Využíval své zkušenosti a hrál si se soupeřem doslova jako kočka s myší. Bohužel ve druhé polovině druhého kola udělal Tomáš chybu v krytí a inkasoval kop holení na hlavu. I dyž se snažil nedat na sobě nic znát, soupeř začal přebírat otěže a do třetího kola otočil bodově zápas na svojí stranu. Tomáš svůj první profesionální zápas prohrál na body. Teď se musí poučit z chyb, které udělal, a připravovat se na mistrovství světa do 23 let v Abu Dhabi, kam bude odlétat koncem května s dospělou reprezentací muaythai.

Leonidas gym uspořádal také semináře pro školy (Základní škola Dubí 2 a Gymnázium Jana Amose Komenského Dubí). Dětem jsme představili krásu tohoto bojového sportu. Tímto bych chtěl poděkovat ředitelkám obou škol za spolupráci a samozřejmě i všem kantorům a dětem.

Do Dubí zamířil vzácný host z oblasti Muaythai Petr Khru Macháček z Pražského Hanuman gymu, který thajský box importoval do České republiky. U nás v klubu vedl pro všechny zájemce seminář na boj zblízka.

Nově nás ještě čekají akce jako Kids muaythai Challenge pro děti, sparingy C.M.T.A., mistrovství republiky v K1, mistrovství republiky v Muaythai, mistrovství světa junioru i seniorů.