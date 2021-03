Frontzová, která přijela do moravskoslezské metropole ověnčená krajským rekordem z šampionátu ve vícebojích, se představila na krátkých překážkách. Mezi specialistkami zaznamenala dělené desáté místo za výkon 8,83 s. „Možná se na ní projevila únava z vícebojů, možná jiný režim závodů. To vše zapříčinilo pomalejší start. I tak ale lze vystoupení všestranné atletky považovat za velmi pěkné, druhý nejlepší výkon kariéry se počítá. Navíc zaznamenala velmi cenné skalpy tabulkově rychlejších atletek," byl bílinský trenér Jiří Nechvátal spokojený.

Souhlasně pokyvoval i při hodnocení vystoupení Antonína Janetky. Ten měl v Ostravě velmi těžkou pozici, do závodu na 400 m šel jako dvanáctý v pořadí, co se dosažených výkonů týče. Nezalekl se těžkých soupeřů a v rozběhu zaznamenal zlepšení osobního rekordu o šest desetin, sezonní maximum si pak vylepšil o celou vteřinu a senzačně postoupil do nedělního finále.



V něm se utkal s Vítem Müllerem, Patrikem Šromem a Janem Tesařem - stabilními členy úspěšných reprezentačních štafet z ME a MS. Spolu s nimi startovali několikanásobní účastníci mládežnických ME či MS Matěj Mach a Martin Tuček.

Zdroj: Youtube

„Ve velmi zajímavém souboji nedal šanci Machovi a v cílové rovince se dotahoval na Tučka a Tesaře. Ti ho vytáhli ke zlepšení vlastního klubového rekordu, který nyní činí 47,83 s. Zároveň znamená, že pátý Tonda zaostal o 25 setin za limitem na halové mistrovství Evropy. Pokud by jej splnil, zřejmě by ani tak kvůli velké konkurenci na šampionát do Toruně neodcestoval. O jedno místo mu však uteklo členství ve štafetovém týmu. Ale už jen přiblížení se limitu mu dává velkou motivaci pro další práci a především pro venkovní sezónu, kde se specializuje na dlouhé překážky," vylíčil Nechvátal.